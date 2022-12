Problemas en el paraíso: Cazzu podría terminar con Nodal debido a su problema con ¿el alcohol?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En febrero del presente año, Belinda y Christian Nodal sorprendieron al mundo con la confirmación de su ruptura, por lo que 'Nodeli', como eran comúnmente llamados, no llegarían al altar aunque la esperanza se mantenía por parte de sus fans; no obstante, en mayo todo quedó atrás pues el cantante originario de Sonora se dejaba ver en compañía de otra mujer quien pronto supimos, se trataba de la cantante argentina Cazzu con quien se ha dejado ver más enamorado que nunca.

Incluso, la pareja se encuentra en México no solo para cumplir con los compromisos del intérprete de temas como Adiós Amor o Botella tras botella, sino que Julieta Emilia Cazzuchelli, como se llama la argentina de 28 años de edad, tenía un par de conciertos en tierra azteca, uno que incluso compartió con su novio quien a dueto y con mariachi, le ayudó a interpretar el tema Piénsame dejando con el 'ojo cuadrado' a los fans, ya que además de una versión diferente, ambos se demostraron amor.

Pese a lo que se pueda imaginar, parece que no todo es 'miel sobre hojuelas' pues la historia de amor podría no tener un final feliz. Cercanos al cantante de regional mexicano, de 23 años, aseguraron que la rapera está pensando en dejarlo ya que estando en México conoció una faceta muy oscura del cantautor pues los problemas que tiene con el alcohol lo llevan a ser una persona machista y "mala copa".

"Lo que a ella no le gustó nada es que ya empezó a salirle lo machista, eso la tiene muy confundida. En los Grammy, en las Vegas, la pasaron bien pero a él finalmente se le pasaron las copas y ella una vez más comprobó que tiene problemas con la bebida", argumentó la fuente.

Mientras Nodal estuvo viviendo en Argentina, le compró un lujoso departamento a su pareja en una de las zonas mas exclusivas de Buenos Aires, más los detalles que tiene con ella son lo que la ha frenado a romper con la relación que llevan desde hace siete meses; sin embargo, Cazzu se sigue cuestionando sobre si vale la pena seguir con él o dejar la relación por la paz, ya que basta recordar, no es la única vez que se le ha cuestionado al sonrose su manera de beber.

"Christian ha tenido muchos altibajos en su vida personal y profesional, y esa inestabilidad lo ha hecho tomar decisiones equivocadas, además por su carácter machista, así lo mencionó ella y por eso se está cuestionando si quiere eso en su vida, en verdad la noté muy sacada de onda", insistió el informante.

Aunque la cantante no ha confirmado nada, la fuente insistió en que ella ya notó que cuando su novio toma, se vuelve una persona totalmente diferente pues se torna "grosero" y "humilla a todo el mundo", lo que dista con su forma de ser pues en ese afán, ha intentado controlarla, lo que por supuesto, a ella no le parece bien en una relación. "El problema empieza cuando él quiere manejarla (…) decirle horarios y tiempos y eso es algo a lo que ella no estaba acostumbrada", remató.

