Se divorció: Tras 41 años en Televisa y dejar novelas, actriz se confiesa en 'VLA' y hunde a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de las telenovelas, quien tiene 41 años de experiencia en Televisa y que el año pasado firmó su primer contrato en TV Azteca, dio un duro golpe al programa Hoy debido a que la mañana de este jueves 8 de diciembre apareció en el matutino de la competencia, Venga la Alegría. Se trata de Laura Zapata, quien habló sin reparo sobre su pleito con Thalía y del luto que está viviendo por la muerte de doña Eva Mange.

La también cantante trabajó durante cuatro décadas en la empresa de San Ángel dando vida a la antagonista de entrañables melodramas como Rosa Salvaje, María Mercedes, La Intrusa, Esmeralda, La usurpadora, Zacatillo, un lugar en mi corazón y La Gata. Sin embargo, la última vez que realizó una novela fue en 2017 con El Bienamado pues luego sufrió un supuesto veto por hacer enfurecer a los altos mandos del canal.

Resulta que Laura quiso reencarnar a la malvada 'Catalina Creel' en la readaptación de Cuna de Lobos, pero luego de que contrataran a la española Paz Vega arremetió contra la producción y afirmó que sería un fracaso. No obstante, a la famosa primera actriz le perdonaron este duro golpe y también que se haya ido a trabajar al Ajusco, pues semanas atrás dio una entrevista exclusiva al matutino Hoy.

Laura Zapata en 'Hoy'

Sin embargo, este jueves 8 de diciembre la exconcursante de MasterChef Celebrity México dio un duro golpe al Canal de Las Estrellas debido a que reapareció platicando con reporteros de VLA. En un encuentro con la prensa, Zapata confesó que pese a que no tiene una relación con Thalía sí estaría dispuesta a compartir proyecto con ella: "Yo soy una actriz y yo estoy abierta, si me llaman y me pagan bien, pues sí. No importa (si está Thalía) yo no tengo de: 'Ay con esta no'".

Asimismo Laura confesó que tampoco le hará el feo a Lucía Méndez luego de haber tenido una fuerte guerra de declaraciones en las últimas semanas: "Obviamente participaré (en la segunda temporada de Siempre Reinas) entonces si quieren encontrarnos, si quieren que tengamos un encuentro entonces asistirán a la masacre". Y para finalizar la plática, la entrañable villana confesó que sigue de luto por la partida de su abuelita.

Muy agrio este año, extraño mucho a mi preciosa abuelita, ni modo, estoy pensando si poner el árbol de Navidad".

Fuente: Tribuna y Twitter @vengalaalegria