Se volvió hombre: Tras 10 años en Televisa y retiro de novelas, exactriz de TV Azteca regresa a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una famosa actriz española, quien empezó su carrera artística en TV Azteca y que actualmente ya cuenta con más de 10 años de experiencia en Televisa, sorprendió al público debido a que la mañana de este jueves 8 de diciembre reapareció en el programa Hoy. Se trata de la también conductora Mariazel, quien semanas atrás dejó el matutino porque renunció a Las Estrellas Bailan en Hoy para poder viajar a Qatar.

La intérprete nacida en la ciudad de Barcelona empezó a actuar desde que era muy pequeña e hizo su debut actuando en la obra de Caperucita Roja al lado de Manuel 'El Loco' Valdés (qepd), luego estudió durante 3 años en el CEFAT y se incorporó de lleno a la televisora del Ajusco grabando capítulos del unitario Lo que callamos las mujeres y con pequeñas participaciones en las telenovelas Machos y Los Sánchez.

'Zel' se unió a las filas de la empresa de San Ángel donde se le ha dado la oportunidad de estar en exitosos proyectos como Me caigo de risa, Está cañón, Más Deporte, La Jugada, Tribuna Interactiva entre algunos otros. Además en los últimos años ha demostrado que su fuerte es la comedia y es que con tal de hacer reír a los televidentes hasta se volvió hombre meses atrás tras perder una apuesta con Armando Hernández.

Esta mañana de jueves 8 de diciembre Mariazel reapareció en el matutino que le hace la competencia al programa Hoy debido a que hablaron de su reciente incidente con la Policía de Qatar, país en donde ella se encuentra realizando la cobertura del Mundial de Futbol. Resulta que hace varios días la guapísima mujer española rompió las reglas de aquel lejano lugar y recibió una llamada de atención por parte de las autoridades qatarís.

La actriz, quien lleva años retirada de las novelas, decidió asolearse usando un bikini y este tipo de prendas están prohibidas en Qatar por lo cual varios policías le tuvieron que pedir que se vistiera: "Aquí en la playa no hay nadie, nos pusimos bikini y traje de baño y ahorita llegó un oficial muy amable, super respetuoso pero a decirnos que no se podía", contó. Y hace algunas horas Zel volvió a resaltar que jamás fue detenida y que solo fue un malentendido.

El policía no nos regañó, no nos aprendió. Nos dijo 'Miren esta es una playa pública y no se puede estar en traje de baño, pero hay muchas playas turísticas donde si'. Le consultamos si yo podía quedarme con el short y nos dijo que si, que no había problema".