Shock en la farándula: Querido comediante es enviado de urgencia al hospital por esta razón

Nueva York, Estados Unidos.- El pasado domingo, 4 de diciembre, un querido comediante, quien es sumamente famoso en Estados Unidos, debido a su participación en el show de parodias, Saturday Night Live, fue enviado de urgencias al hospital, donde le practicaron una cirugía de emergencia. De acuerdo con algunos informes, el famoso fue intervenido con éxito y se espera que el día de mañana, viernes, 9 del mismo mes, sea dado de alta.

Se trata de Chris Kattan, quien prácticamente desde que nació estuvo vinculado a la farándula, debido a que es hijo del comediante, 'Kip Kong' y Haijni Biro, quien fue conejita de una famosa revista para caballeros de la década de 1960. Aunque sus padres se separaron cuando era un niño, esto no impidió que se interesara por el espectáculo, por lo que desde que era muy joven se unió a la tropa de cómicos Groundiings, en Los Ángeles, California.

Entre las participaciones más destacadas de Chris, se encuentra la serie The Middle, Grace Under Fire, Delgo, Totally Awesome y Walk of Fame, aunque su participación más trascendental fue cuando se unió al elenco de Saturday Night Live, entre el año 1996 al 2003. Según información del medio estadounidense TMZ, en estos días, el famoso tenía programada una gira de comedia en Valparaíso, Indiana; sin embargo tuvo que ser cancelada.

Chris Kattan es internado por neumonía

Resulta ser que el pasado domingo, 4 de diciembre, el famoso tuvo que ser trasladado de urgencias al hospital por Sreptococcus Pneumoniae (neumonía), por lo que los médicos tuvieron que intervenirlo quirúrgicamente. Afortunadamente, el actor de 52 años, salió sano y salvo de la operación, por lo que se estima que el próximo viernes, 9 de diciembre, sea dado de alta del hospital, aunque se desconoce cuándo retomará sus shows.

Cabe señalar que a comienzos de este 2022, Chris vivió una dura etapa y es que, la celebridad formó parte de Celebrity Big Brother y aunque declaró en una rueda de prensa que había sido una experiencia divertida, la realidad es que le resultó bastante dificil estar alejando de su familia, mientras era observado por una cámara y no podía saber absolutamente nada de lo que ocurría en el exterior: No creo que estuviera preparado (para el reality) me di cuenta de lo que se siente tener cámaras las 24 horas del día, os 7 días a la semana.Me di cuenta de cuánto extrañaba a mi familia", señaló.

