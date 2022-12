Tras descubrir que tenía cáncer de piel, estrella de TV impacta a sus fans con inesperada noticia

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado 11 de octubre, una afamada estrella de televisión recibió un duro golpe después de ser diagnosticada con melanoma en etapa 2, motivo por el que tuvo que iniciar un tratamiento de casi dos meses que le dejó la espalda llena de cicatrices, pero más allá de todo ello, la famosa compartió una inesperada noticia a sus fans, a quienes instó a hacerse revisiones constantes para prevenir la aparición de esta enfermedad.

Se trata de Teddi Mellencamp, una celebridad del reality show estadounidense, Real Housewives of Berverly Hills, quien anteriormente ya había padecido cáncer de piel, por lo que debía acudir al médico para realizarse chequeos y descartar cualquier reaparición de la enfermedad; sin embargo, la también influencer se saltó una de sus revisiones para irse de vacaciones, porque consideraba que ya estaba libre de melanomas.

Lamentablemente, en su siguiente chequeo, el especialista le dijo Mellencamp que uno de los lunares que tenía en la espalda lucía sospechoso, por lo que tendrían que revisarlo; días después le confirmaron lo peor: El cáncer había vuelto y tenía alrededor de 11 melanomas en la misma área, por lo que tenían que iniciar rápidamente con el tratamiento para evitar que las cosas empeoraran. A partir de entonces Teddi comenzó a publicar actualizaciones en su cuenta oficial de Instagram, donde narraba cómo iba reaccionando al tratamiento.

Recién el pasado miércoles, 7 de diciembre, Mellencamp mostró una fotografía de las heridas que tenía en su espalda y dio una muy buena noticia: "Las cirugías fueron exitosas y los márgenes son claros. También los resultados de las pruebas genéticas y no hay mutaciones de las que debamos preocuparnos. Y acabo de hacerme una mamografía saludable (por favor, no olviden estas tampoco, señoras"

Teddi declaró que tras recibir la noticia volvió a sentir mucha paz, también relató que no olvidaría esta dura lección: "Así que digo paz a 11 melanomas y tres ganglios linfáticos (con gusto apenas y los conocía) y hola a una nueva sensación de paz. Ha sido revelador lo rápido que las cosas pueden cambiar y es una lección que nunca olvidaré, ni dejaré de hablar. No quiero nada más que todos ustedes sean proactivos para que no tengan que experimentar esto".

