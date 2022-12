Tras el estreno de 'Harry y Meghan', los Duques de Sussex enfrentan su primer pleito con Palacio

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- La mañana de este jueves, 8 de diciembre, se estrenó la primera parte de la polémica docuserie Harry y Meghan, en el que los Duques de Sussex contarían su verdad sobre su escandalosa salida de la Familia Real Británica; sin embargo, ni bien comenzó el primer capitulo del programa apareció un anunció que los metió en problemas con el Palacio de Buckingham.

Medios como Page Six y el Daily Mail ya habían anticipado que el Rey Carlos III y el resto de su familia ya contaban con un grupo de abogados que se pondrían a ver la serie desde que fuera estrenada a través de la plataforma de Netflix con la finalidad de encontrar cualquier fallo con la que pudieran arremeter, tal parece que no tuvieron que buscar demasiado, ya que, desde el minuto 1 apareció un letrero en el que se podía leer: "Los miembros de la Familia Real declinaron realizar cualquier comentario de sobre esta serie".

Comunicado tomado de 'Harry y Meghan'

Créditos: Netflix

Lo que daba pie a pensar que los Windsor estaban plenamente conscientes de que el show se haría y no solo eso, sino que se les había consultado para que participarán en él o hasta se les habría enviado el show por adelantado para que dieran su visto bueno; sin embargo, los trabajadores del Palacio de Buckingham y de Kensington negaron haber recibido algo similar, esto según información de fuentes internas a la Familia Real.

Otra cosa que fue abordada por el informante, quien se presume sería un miembro de alto perfil en el palacio, es que ni Carlos III, ni Wiliam emitirán ninguna declaración con respecto al contenido de la docuserie, hecho que quedó en claro después de que este jueves, el Rey de Inglaterra fuera captado cumpliendo con su agenda tranquilamente. Cabe señalar que se estima que luego de que terminen de mostrar los seis capítulos de la serie cualquier posibilidad de reconciliación entre Harry y el Príncipe de Gales queda anulada.

Si bien el Palacio de Buckingham negó que los duques les hubiesen enviado cualquier tipo de comunicado con respecto a la serie, el Palacio de Kensington confirmó que sí recibieron un correo relacionado a contenido con los Sussex, aunque éste no pertenecía a la compañía de la pareja, Archiewell, y tampoco formaba parte de Netflix, por lo que lo pasaron por alto y no respondieron; sin embargo, el texto habría sido corto y ambiguo y no describía nada de lo que se menciona en el comunicado de la serie.

Fuentes: Tribuna