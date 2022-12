Tras muerte de su hijo, Maxine Woodside deja a Ana María Alvarado fuera de 'Todo para la mujer'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de haber estado fuera del aire por varias semanas tras atravesar un doloroso luto, la reconocida periodista Maxine Woodside decidió realizar ajustes en su programa Todo para la mujer y hace varias horas su colaboradora Ana María Alvarado confirmó que había sido relegada de su cargo. La noticia causó tremendo impacto debido a que este par de mujeres tenían 3 décadas trabajando juntas.

En las redes sociales ya circulan varias versiones sobre el porqué la expresentadora de TV Azteca dejó de ser la mano derecha de Woodside y varios afirman que esto se debe a que la longeva comunicadora está molesta con ella por cómo se manejó la muerte de su hijo Alejandro Iriarte. Recordemos que Ana aseveró que él falleció debido a un infarto fulminante, pero en la prensa se filtró que en realidad se trató de un suicidio.

Al parecer esto habría hecho enfurecer a Maxine y por ello tomó la decisión de reducir las participaciones de 'Anita, la más bonita', como ella la llama, a solo un día a la semana. Sí, aunque ya tenía tiempo apareciendo casi a diario, ahora Alvarado solo aparecerá en Todo para la mujer los martes: "Me decían que era la segundona de Maxine, les tengo una noticia, ya cambié de rango, ahora no soy la segundona, ya soy como árbol 10", expresó.

La actual presentadora del matutino Sale el Sol en Imagen TV publicó un video en su canal de YouTube para hablar de los cambios en el programa radiofónico y asegura que se tomó esta noticia de la mejor manera: "En el momento te duele, sí y claro que en un principio sí me sorprendí, dije, 'pero, ¿cómo, pero por qué me van a quitar?, qué barbaridad'... No pasa nada, yo acepto la situación, ese tiempo ahora lo voy a aprovechar para hacer otras cosas, para mi canal de YouTube, para mis redes".

Ana María, quien formó parte del programa Venga la Alegría, cerró diciendo que la decisión fue tomada por Woodside y su hijo Fernando Iriarte y explicó quiénes son los nuevos colaboradores que se unen al programa de radio (Tere Soto, Marco Antonio Silva, Vicky López y Ernesto Buitrón), además recalcó que esto no significa que vaya a dejar la empresa donde lleva más de tres décadas trabajando:

No estoy fuera de Grupo Fórmula, iré solamente un día a la semana, y yo espero que esto sea como ellos quieren, benéfico para el programa... Ellos son la cabeza del programa y decidieron hacer los reajustes de esa manera y yo lo acepto con el mismo compromiso que siempre".

