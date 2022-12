Victoria Ruffo y Paola Dalay terminan con los rumores de su supuesta rivalidad con inesperada FOTO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien José Eduardo Derbez y Paola Dalay llevan 3 años de relación amorosa, la realidad es que la joven influencer muy pocas veces ha llegado a convivir con Victoria Ruffo, es por esta razón que los rumores de una supuesta rivalidad entre ambas mujeres comenzó a resonar muy fuerte, sobre todo después de que trascendieron unas fotografías de la modelo con Eugenio Derbez, en donde se le aprecia con un semblante mucho más alegre que aquellas en las que aparecía con la 'Queen de las novelas'.

Aprovechando que las fiestas decembrinas están a punto de comenzar, la influencer publicó una fotografía en la que le puso fin a las habladurías que mencionaban alguna especie de descontento entre Victoria y ella, en el retrato navideño se les aprecia sonrientes, junto a Santa Claus, también aparece José Eduardo y ambas mujeres, quienes presumen un 'look' muy navideño. Todos lucen sonrisas y aparentan pasar un gran momento.

Esta conmovedora fotografía navideña enterneció a los seguidores de Dalay, quienes rápidamente reaccionaron con comentarios como: "Qué linda foto. Suegra hermosa.", "Qué lindos. Amor eterno a la Queen", "Qué hermosos, gracias por compartir", "Qué hermosos a mi Queen preciosa. Dios te bendiga enormemente", "Super bonita la señora Ruffo", "Mi Vicky, te amo", "La nuera está igual de bonita que la suegra".

Según información de la revista Ella+e, José Eduardo había intentado aclarar, anteriormente, que ni su novia, ni su madre, mantenían tenían algún conflicto, de hecho reveló que la verdadera razón por la que ambas mujeres no conviven es porque cuando va a visitar a su mamá, lo hace para ver películas o mirar videos acostados en la cama, por lo que podría resultar incómodo para él llevar a Paola en este tipo de circunstancias.

También reveló que cuando Dalay y él se hicieron novios fue en el periodo de pandemia, por lo que no pudo presentarla con Ruffo en aquel entonces, ya que, en su familia respetaban las medidas de seguridad y temía contagiarla. El protagonista de Mi tío asegura que ambas llevan una relación cordial y no tienen prisa por conocerse inmediatamente, aunque no descartó que su convivencia aumente con el pasar del tiempo.

