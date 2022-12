VIDEO: Integrante de Garibaldi acusa a Sergio Mayer de no pagarle por su trabajo; "Me utilizó"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente la agrupación Garibaldi regresó a las escenarios, pero todo indica que no de la mejor manera. En primer lugar rebieron críticas por sus supuestas malas presentaciones como la que tuvo lugar en el programa Hoy y ahora porque Sergio Mayer presuntamente incumplió con el pago a la nueva integrante que vino a suplir a Paty Manterola, luego de que esta abandonara el grupo.

Se trata de la cantante, modelo y actriz Diana Motta, quien contó que Sergio Mayer la invitó a unirse a Garibaldi tras la sorpresiva salida de Paty Manterola; sin embargo, denunció que el esposo de Issabela Camil se niega a pagarle tras haber cumplido con una reicente presentación. La artista señaló en entrevista para el programa Ventaneando y De primera mano que además de esta situación, también vivió momentos de mucha presión, pues tuvo que ponerse al corriente con el resto del grupo con poco tiempo de anticipación.

El al principio me dijo que sí, que iba a ser parte de Garibaldi, justo íbamos a ensayar, nada más tuvimos una presentación el 13 de noviembre en el Auditorio Nacional, después me dijo que se iban a abrir otras fechas, y ya para ir a Villahermosa y Acapulco, me tenía que aprender ocho coreografías en un día", relató.

Sin embargo, la joven manifestó que a la postre de dicho evento las cosas cambiaron radicalmente, por lo que decidió enfrentar al expolítico. "El Auditorio Nacional si nos presentamos, pero ya después veo que para los siguientes eventos ya no me llama, y entonces dije 'bueno, ok, ya di por entendido que no, entonces necesito mi pago'. Y él me dice 'no, es que no, no va haber pago porque es una colaboración', y yo le dije '¿cómo que colaboración?, yo no vivo de colaboraciones'", explicó sobre las diferencias que tuvo con Mayer.

Finalmente, Diana Motta externó su descontento contra Sergio por la forma en que se comportó con ella. "Entonces yo creo que más bien me utilizó para sacar (la fecha) el 13 de noviembre", remató.

Fuente: Tribuna