Adiós 'Hoy': Tras retiro de Televisa, Chapoy confirma que este conductor 'vuelve' a TV Azteca

Ciudad de México.- La famosa periodista Pati Chapoy dejó en shock a los televidentes pues hace algunas horas confirmó que un famoso conductor, quien acaba de anunciar su retiro de Televisa, podría volver a trabajar con ella en un nuevo programa de TV Azteca. Se trata de Juan José Origel, quien hace unos meses dijo que se retiraría del mundo del espectáculo luego de 25 años trabajando de forma exclusiva para San Ángel.

Pepillo formó parte del elenco original de Ventaneando en los años 90 junto a Pati, Martha Figueroa y Pedro Sola, sin embargo, en 1997 los traicionó y renunció a la emisión de espectáculos y también a su contrato en el Ajusco, pues le ofrecieron unirse a Televisa. Durante sus dos décadas de trabajo en esta empresa ha destacado por su participación en programas de espectáculos como La Botana, La Oreja y también el matutino Hoy.

Sin embargo, el conductor de 75 años decidió renunciar a su participación en Hoy porque no le gusta levantarse temprano y dice que una persona de su edad ya no está para madrugar. Además recientemente Origel confirmó que quería dejar su carrera artística en las primeras semanas del próximo año, asegurando que se hartó "de la hipocresía" y que además prefería dejar las cámaras a tiempo antes de "dar lástima".

Yo ya me iba a retirar en diciembre, ya era un hecho pero Yordi (Rosado) me dijo que me esperara un poquito porque ya luego en enero anda medio bajo todo, total que si Dios quiere, ya no quiero decir pero para febrero ya estoy fuera".