Britney Spears vuelve a Instagram y publica inquietante video; la preocupación de sus fans crece

Los Ángeles, Estados Unidos.- La tarde de este viernes, 9 de diciembre, la estrella del pop, Britney Spears, regresó a Instagram después de que diera de baja su aplicación; sin embargo, ni bien volvió, la famosa estremeció a sus millones de fans después de publicar un inquietante video, al mismo tiempo, la cantante escribió un pequeño detalle en el texto que alteró aún más a sus fanáticos, ¿será que la intérprete de Toxic está en peligro?

Como algunos recordarán, desde hace algunos días, la cantante de I Wanna Go desapareció de la app de la cámara multicolor, lo que aumentó las especulaciones de los fans de que algo malo le había ocurrido, casi al mismo tiempo, el marido de Britney, Sam Aghari publicó una serie de mensajes en su cuenta oficial de Instagram donde explicó que la princesa del pop había decidido tomarse un descanso de las redes sociales, debido al estrés que esto le traía a la rubia.

Las redes sociales pueden ser traumatizantes. A veces es bueno tomarse un descanso. Tiene su voz y es una mujer libre. Respeto su privacidad y la protejo en todo momento. Especialmente, ya que ha estado haciendo estas cosas desde los 8 años. Siempre he respetado y apoyado su privacidad con todo lo que he tenido. Les pido a ustedes, fanáticos solidarios y protectores, que hagan lo mismo. A veces ser demasiado protector puede causar estrés y daño

24 horas después de este hecho, el perfil de Instagram de Britney Spears se reactivó y publicó un video en donde se le puede ver en una sala de estar, mientras se empina una botella de lo que parece ser vino; acto seguido, la cantante de Circus come un pastel, aunque lo hace sin cubiertos, lo que provoca que termine manchada de crema pastelera. A su vez, la hermana de Jamie Lynn Spears explicó que accidentalmente cerró su cuenta de Instagram.

¡30 segundos para Marte! ¡Sí, es mi cumpleaños toda la semana y sé que mi Instagram ha estado mal varias veces, pero honestamente, lo hice las últimas dos veces yo misma! Ups... Accidentalmente presioné el botón equivocado... Maldita sea ese est... botón

Como se mencionó anteriormente, esta declaración alteró a sus fans, debido a que la cantante de Gimme More declaró que, "accidentalmente" oprimió el botón para dar de baja su cuenta de Instagram, algo que no concuerda, ya que, la aplicación pide realizar una serie de pasos para confirmar que quieres eliminar tu perfil, por lo que, en caso de haberlo hecho ella misma, no fue exactamente algo accidental.

Aunque si se toma en cuenta lo que Sam mencionó, es posible que los miles de fanáticos le estén generando estrés a la cantante, por lo que ella misma decidió cerrar su cuenta de Instagram y ahora está intentando retomar su vida en redes sin importar lo que digan, tal y como ella misma expresó al final de su mensaje: "Posdata. Este video es tan borroso, lo siento ¿Es un poco incómodo o raro de ver? ¡Duh! ¡Ese es el punto!

