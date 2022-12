Cantante se viste de luto luego de confirmar que su hijo fue hallado sin vida al interior de su casa

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- La mañana de este viernes 9 de diciembre, medios estadounidenses revelaron que el hijo de la famosa cantante Tina Turner, identificado como Ronnie Turner, fue hallado sin vida en el interior de su departamento localizado en Los Ángeles, inmueble al que acudieron los cuerpos de emergencia quienes recibieron una llamada de auxilio aunque pese a su pronta acción, se dijo que no pudo hacerse nada por él.

El hijo de la intérprete de temas como The Best, Proud Mary o We don't another Hero, quien al momento de su deceso tenía 62 años de edad, estuvo luchando contra el cáncer y aunque se sabía que había combatido a la enfermedad, no se ha mencionado si hay alguna relación con este deceso, ya que solo se dijo, la noche del jueves 8 de diciembre mostró dificultades para respirar.

La esposa del finado, Afida Turner, fue la que confirmó la muerte a través de un mensaje en redes sociales, misma donde escribió: "Ronnie Turner, un verdadero ángel, con enorme alma espiritual, mi esposo, mi mejor amigo, mi bebé. tu mamá, tu enfermera, hice lo mejor que pude hasta el final, esta vez no pude salvarte, te amo por estos 17 años esto es muy, muy malo, estoy muy enojada".

Medios como TMZ han mencionado que el hijo de la cantante de 83 años de edad, aplicaron técnicas de resucitacion cardio pulmonar una vez que llegaron a su casa en Los Ángeles pero luego de varios intentos, este ya no contaba con signos vitales, por lo que fue declarado muerto. Se espera que en las siguientes horas o incluso días, haya un reporte que permita conocer cuál fue el motivo de este repentino deceso ya que solo se sabía, el hijo de la cantante había atravesado por varios problemas de salud de los que solo se había especificado el cáncer.

En cuanto a la intérprete, se ha mantenido en silencio luego de la muerte de su hijo, el cual procreó cuando estuvo casada con Ike Turner, siendo Roonie su segundo hijo biológico y el que siguió los pasos de su padre al incursionar en el ámbito artístico. Además del finado, la también actriz dio a luz a tres hijos más de los que tampoco se conoce su postura luego de la confirmación de este lamentable evento.

Fuente: Tribuna