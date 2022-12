¿En la ruina? Tras retiro de Televisa y vender cremas para vivir, actriz llega de luto a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien formó parte de las filas de Televisa durante 42 años destacando en la mayoría como antagonista, aparece en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría y habla de su fallecido padre, además de aclarar si está o no en bancarrota. Se trata de Ana Patricia Rojo, quien desmiente rumores de que ya no tiene dinero y por ese motivo habría dejado los foros para vender cremas y licuados para adelgazar.

Como se recordará, Rojo debutó en la televisora de San Ángel en 1979 cuando apenas era una niña. La hija del fallecido primer actor Gustavo Rojo actuó en melodramas icónicos como Esmeralda, María la del Barrio, Carita de ángel, Destilando Amor y Un camino hacia el destino, hasta que perdió su contrato de exclusividad en 2017. Según se dijo, Rojo luego estuvo en TV Azteca ya que la invitaron al programa El Club de Eva, lo que habría sido mal visto por ejecutivos y según reportes, la vetaron un tiempo.

Ana Patricia Rojo y Gustavo Rojo (QEPD)

Durante la pandemia, mientras se reactivaba el trabajo en el medio artístico, la actriz optó por vender productos para adelgazar, asociándose con una empresa brasileña, y vendía productos principalmente de cuidado personal y belleza como licuados, batidos y cremas para adelgazar, todo dedicado a controlar el peso. Por este motivo, se especuló que había caído en una crisis económica, ya que no se le había vuelto a ver en la pantalla chica, hasta que volvió a Televisa en 2021 para participar en SOS Me estoy enamorando.

Aunque este año no ha estado en la televisión, se ha mantenida activa con la obra de teatro Busco al hombre de mi vida... marido ya tuve. Pese a que ha continuado trabajando en la actuación, siguen los rumores de que estaría pasando por una fuerte crisis económica y por ello habría decidido dedicarse a vender productos de belleza. En entrevista para el programa Venga la Alegría, la actriz negó tajantemente que esté padeciendo por problemas de dinero.

"Desafortunadamente siempre va a ver alguien que no tenía qué publicar, que amaneció del lado equivocado de la cama y se metió algo, o que te tiene mala voluntad por alguna razón y me ha pasado incluso que dicen ‘como hace de villanas debe ser mala persona’, o sea argumentos tan absurdos como esos", explicó y afirmó que desconoce de dónde salió la noticia falsa: "No tengo idea ni sé de dónde sale, pero gracias a Dios no es cierto".

"Les estás dando juego, y entonces si eso sirve para que la gente se meta y lea esa nota, y esas personas ganan de que se metan a esas notas, entonces van a seguir difamando, van a seguir calumniando y van a seguir inventando cosas, absurdas e ilógicas de las personas", manifestó molesta. "No sé qué ganan, honestamente te digo, no sé qué ganan, quien difama, calumnia, inventa, entonces como no pueden decir que estás en un escándalo, como no pueden decir nada malo de ti, pues entonces tienen que inventar alguna cosa bizarra, extraña".

Finalmente, la actriz habló de cómo ha vivido su luto por la muerte de su padre, el reconocido primer actor Gustavo Rojo. La actriz confesó que esta Navidad será igual de triste que las anteriores debido a la ausencia de su padre: "Siempre me acuerdo mucho de él, particularmente en esta época porque era muy navideño siempre, y decorábamos la casa y disfrutábamos la cena juntos, y bueno, ya pasaron y no hay un día en que no haya estado en mi corazón y en mi mente", concluyó.

Fuente: Tribuna