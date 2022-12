Era indigente: Tras 23 años desaparecida de Televisa y cirugías, actriz deja 'Hoy' y aparece en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien tiene 23 años desaparecida de la actuación en Televisa y que ha sido muy criticada por un supuesto abuso de cirugías, dio un duro golpe al programa Hoy debido a que este viernes 9 de diciembre dio una exclusiva al matutino de la competencia, Venga la Alegría. Se trata de Thalía, quien dejó la actuación por la música luego del rotundo éxito que tuvo con la llamada 'Trilogía de las Marías'.

La ahora esposa de Tommy Mottola empezó su trayectoria desde 1987 de la mano de la empresa de San Ángel cuando protagonizó la novela Quinceañera, al lado de grandes artistas como la desaparecida Adela Noriega, Ernesto Laguardia, Nailea Norvind y Sebastián Ligarde. Luego se unió al elenco de Pobre señorita Limantour y su primer protagónico en solitario vino con el melodrama Luz y sombra.

Antes y después de Thalía

Posteriormente Thalía grabó la novela María Mercedes en 1992 mientras que dos años más tarde realizó Marimar y en 1995 realizó María la del barrio, donde dio vida a una divertida indigente. Luego se dedicó a consolidar su carrera como cantante y en 1999 volvió al canal de Las Estrellas protagonizando Rosalinda con el actor venezolano Fernando Carrillo, pero desde esa fecha no ha vuelto a realizar una telenovela. Eso sí, la artista se ha mantenido vigente en Las Estrellas a través de entrevistas con Hoy y otros programas.

Sin embargo, este viernes 9 de diciembre la intérprete de éxitos como Amor a la mexicana dio un duro golpe a Televisa pues se unió a la competencia TV Azteca y dio una entrevista exclusiva a VLA donde compartió detalles del matrimonio que mantiene con Mottola: "Tenemos 22 de novios, hicimos clic cuando ya no queríamos más basura, queríamos vivir en pareja, me tiré como trapecista desde el principio y no te suelto".

Asimismo, compartió cuál es la razón por la que le encanta compartir su día a día con todos sus seguidores en las redes sociales: "Me divierte, me entiendes, esa travesura de mira cómo me pasan estas cosas, y quiero cómplices que hagan ecos a mis locuras, a mis formas de ver las cosas". Y cerró diciendo que a ninguno de sus hijos le gusta la fama y los reflectores:"No les gusta mucho lo del tema, ellos son como más privados".

Fuente: Tribuna