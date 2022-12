Filtran cual habría sido la reacción de Carlos III tras el estreno de la docuserie de su hijo

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Justo como se esperaba, el estreno de la serie de los Duques de Sussex, Harry y Meghan, causó gran revuelo en todo el mundo y, según se ha visto, la reacción de la gente hacía la actriz de Suits y el royal pelirrojo no fue precisamente amable; sin embargo, una pregunta se ha mantenido en el aire y es ¿cómo reaccionó el Rey Carlos III con respecto a todo esto? Como algunos sabrán, la prensa británica insiste en que el monarca continuó su vida normal el día del estreno, pero la realidad es que las cosas no fueron tan fáciles para el soberano.

Según información exclusiva obtenida por el medio estadounidense Page Six, el esposo de Camilla Parker Bowles estaría conmocionado por lo que Harry mencionó en el documental, pero pese a ello, decidió mantenerse al margen de toda esta situación, esto según palabras del experto real Tom Bower: "Bueno, todos están conmocionados por esto. Todo el problema es que Charles odia la confrontación, y alguien que cenó con él a principios de esta semana me dijo que quiere mantenerse al margen".

Otra pregunta que muchas personas se hacen es si los Duques de Sussex continuarán conservando sus títulos reales y es que, el día de ayer, un funcionario del parlamento aseguró que enviaría una propuesta para modificar la ley de 1917 que dicta que un miembro de la realeza puede ser despojado de su rango en caso de ser enemigo de la nación, aunque esta norma solo se hace vigente si eres enemigo de guerra.

Por otro lado, Bower dejó en claro que es posible que Harry no puede regresar a Reino Unido, debido a que, por sus acciones, se estaba convirtiendo en un "paria" para la familia real: "No puedo imaginar que serán bienvenidos. No creo que Harry vuelva a ser bienvenido en Inglaterra (...) Ya sabes, él se está convirtiendo en un paria, y no creo que nadie vaya a mirar para ver si es bienvenido aquí".

Finalmente, Tom acusó abiertamente a Meghan Markle de 'interesada', afirmando que el único objetivo de la Duquesa de Sussex sería alcanzar la fama y la fortuna; sin embargo, al percatarse de que no lo obtendría con la Familia Real decidió retirarse: "No le dieron (a Meghan) lo que quería, es decir, fama y celebridad en sus términos, así que ahora va a volver todo esto en su contra", concluyó el experto real.

Fuentes: Tribuna