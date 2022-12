La reina del 'challenge': Lady Gaga se suma a la tendencia en TikTok de hacer el baile de 'Merlina'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En redes sociales, cientos de internautas han recreado uno de los bailes más populares en TikTok, pues además de ser con un tema bastante viral, se trata de una escena de la serie Wednesday de Tim Burton y la cual está disponible en la plataforma de streaming Netflix, proyecto donde participa la actriz Jenna Ortega quien se ha encargado de interpretar a 'Merlina'.

En uno de los episodios de la serie, 'Merlina' acude a un baile y ahí ejecuta una coreografía muy peculiar del tema Goo Goo Muck de la agrupación The Cramps; sin embargo, en el reto viral se usa el tema Bloody Mary del álbum 'Born this way' de Lady Gaga y dado que ya es de los más populares, la cantante no se iba a quedara atrás y terminó por hacerlo también, tanto que hasta muestra cómo usa maquillaje similar al del personaje, un atuendo sombrío y claro, al final los pasos de baile.

La cantante reconoció que, pese a haber lanzado el material en 2011, gracias a este challenge de nuevo es tendencia y por ello, buscó agradecer al público mostrando que ella también es una de las que consigue ejecutar el reto de manera impecable, tanto que hasta algunos de los internautas reconocieron que es de las mejores que lo ha bailado; otros en tanto, la pusieron a ella como ‘la reina’ de este reto viral aunque ha habido otros que también lo han hecho muy bien.

"BLOODY WEDNESDAY", escribió la cantante.

De manera inmediata, la interprete de temas como Bad Romance, Poker Face, Just Dance o Shallow con el que ganó un Piemio Oscar, recibió comentarios positivos entre los que se leen: “esto es inesperado e icónico. "Te amamos LadyGaga" o "Yo tipo: Wow se parece mucho a LADY GAGA y después vi que siii es ella", fueron los que más se hicieron populares en la plataforma oficial de la cantante.

Con el hashtag #MerlinaChallenge, famosos, influencers y cualquier internauta no se ha querido quedar atrás en hacer este peculiar baile, demostrando el motivo por le cual la serie de Burton se ha posicionado como la más popular hasta ahora desfalcando a Stranger Things, proyecto que era el más visto hasta que esta nueva versión de la Familia Adams llegó.

