Luto en el regional mexicano: Muere cantante en avionazo y su hija le hace desgarradora promesa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A 10 años de la muerte de la legendaria 'Diva de la Banda' Jenni Rivera, su hija Chiquis Rivera la recuerda con una emotiva fotografía, además de un desgarrador mensaje en el que expresa cómo ha sobrellevado su luto desde entonces y la promesa que le hizo. Como se recordará, la intérprete de Querida Socia e Inolvidable falleció en un avionazo poco después de terminar su concierto en la Arena Monterrey en Monterrey, Nuevo León, el 9 de diciembre del 2012.

La cantante y seis acompañantes, entre ellos el encargado de sus relaciones públicas, su abogado, su maquillista, su peinador y dos pilotos, viajaban en un vuelo privado rumbo a la CDMX cuando de repente se perdió comunicación con su avión. Poco después se encontraron los restos de la nave en la Sierra Madre Oriental en el municipio de Iturbide, en el estado de Nuevo León. Todos fueron declarados muertos en el lugar. Su muerte conmocionó al espectáculo.

Jenni Rivera (QEPD) y Chiquis

Y aunque entre la 'Gran Señora' y su hija mayor Chiquis hubo roces hasta el momento de su muerte, ya sea por parejas que tuvo la artista de 37 años que no le agradaban a su mamá y porque la diva presuntamente creía en la versión de que su propia hija habría tenido un romance con su entonces esposo Esteban Loaiza, la cantante la recuerda con mucho amor y llora su partida, asegurando que aunque ha pasado el tiempo, ella sigue sufriendo su ausencia, cada día más que antes.

Como se recordará, Chiquis se divorció de su exmarido Lorenzo Méndez y hasta salió del clóset hace un tiempo en su podcast Chiquis and Chill, confesando sobre un amorío secreto que tuvo con una mujer. La también conductora contó que a sus 23 años se enamoró de una mujer e iniciaron una relación, afirmando que se consideraba "20 por ciento lesbiana", sobre todo cuando traía unas copas encima, declaraciones que causaron revuelo.

Tras presentarse en programas de TV Azteca y rumorarse un posible veto de Televisa (el cual no ocurrió pues ha estado en el foro del programa Hoy), Chiquis utilizó su cuenta de Instagram para homenajear a su madre y recordarla a 9 años de su deceso. En un mensaje en inglés, escribió: "3, 650 días sin it. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué?", empezó su mensaje. "Es la 1:41 AM y hace 10 años, en esta exacta hora, estabas volando y yo estaba en Las Vegas extrañándote. Te sentí y nunca olvidaré el dolor que sentí en mi corazón esa noche".

"Pensé qu sería más fácil hoy porque han pasado 10 años, pero pesa más fuerte. El solo saber que he vivido 10 años sin ti, duele. Te extraño con locura y parece que eso nunca va a cambiar. Necesito a mi mamá. Necesito tu guía. Tus abrazos. Tu ayuda. Dios, por favor continúa dándonos a mí y a mis hermanos la fuerza para sobrevivir la vida". Finalmente, le prometió a su madre que "protegerá, guiará y mantendrá a sus hermanos unidos", pues sabe que esa es la mejor manera de "honrar su memoria y legado".

Vuela alto… Vuela libre… Vuela mi Paloma Blanca. I love you, forever. (Te amo, para siempre) #VivaLaDiva", finalizó.

Instagram @chiquis

Fuente: Tribuna