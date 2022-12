Salió del clóset: Tras bajar 15 kilos y veto de Televisa, conductora deja 'VLA' y llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y cantante, quien este año bajó alrededor de 15 kilos luego de su complicado divorcio y que además salió del clóset, sorprendió a todos los televidentes debido a que hace varias horas llegó al programa Hoy con una inesperada noticia. Se trata de la controversial Chiquis Rivera, quien el año pasado presuntamente estuvo vetada de Televisa por haber aparecido en la competencia, TV Azteca.

La hija de la fallecida Jenni Rivera mantuvo una relación por años con el también cantante Lorenzo Méndez, sin embargo, su matrimonio duró solo unos meses y actualmente siguen en el proceso de separación. Tras haber confesado que vivió violencia con su expareja, hace unos meses Chiquis también impactó al admitir que tuvo un noviazgo con otra mujer de quien se enamoró cuando tenía 23 años y se declaró "20 por ciento lesbiana".

Antes y después de Chiquis

Se sabe que la 'Diva de la Banda' jamás aceptó su relación con otra mujer. Además en el último año la hermana de Jacquie Rivera ha tenido un brutal cambio físico y se especula que bajó alrededor de 15 kilos en unos cuantos meses tras haber enfrentado severas críticas por su apariencia: "Bajar de peso me ha ayudado mucho, siempre he sido una mujer muy segura, pero ahora me siento mejor", dijo Rivera al respecto.

El año pasado surgió la versión de que los ejecutivos de San Ángel amenazaron a Chiquis con interponer un veto en su contra por aceptar su participación en los Premios de la Radio 2021 que organizaron en TV Azteca, pero a ella no le interesaron estas advertencias y aún así participó en la gala. Además este año regresó a la premiación en el Ajusco y hasta dio varias entrevistas exclusivas al matutino Venga la Alegría.

No obstante, en la actualidad la intérprete de 37 años ya regresó a Televisa siendo invitada en el foro de Hoy en varias ocasiones y este viernes 9 de diciembre apareciendo en las redes sociales del matutino. A través del Twitter de Hoy compartieron si es verdad que Chiquis está embarazada pues hace unas horas desató sospechas al publicar un mensaje en el que aseguraba que "Dios le había enviado el mejor regalo para Navidad".

"Lloro lágrimas de alegría", escribió en otro tuit. Estas declaraciones de la cantante mexicana-estadounidense se volvieron virales en las redes sociales y más de uno de sus seguidores pensaron que podría estar esperando su primer hijo al lado de su novio Emilio, sin embargo, ella ya salió a desmentir: "Y no, no es un bebé ¡no estoy embarazada", escribió Chiquis, quien este viernes conmemorará los 10 años de la partida de su madre.

