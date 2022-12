¿Tragedia en Televisa? Tras ser hospitalizada y alistar su muerte, Silvia Pinal estremece a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras enfermar, hacer varias visitas al hospital por crisis de salud y diversos conflictos familiares que habrían puesto en duda su herencia, la primera actriz de Televisa Silvia Pinal reaparece en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría y da una terrible noticia que indignó y estremeció a los conductores Horacio Villalobos y Flor Rubio, pues pese a ser una actriz reconocida, empleados de un banco la discriminaron.

Como se recordará, hace unos días la matriarca de la Dinastía Pinal denunció que una institución bancaria le complicó la vida al no permitirle acceder al dinero que tenía guardado luego de décadas de esfuerzo y trabajo en el espectáculo, los cuales incluyen películas, obras de teatro, series y telenovelas. Y a pesar de tratarse de una persona de la tercera edad, 'La Pinal' afirmó que la tuvieron esperando más de dos horas, para que al final, el banco le negara el acceso a su patrimonio.

Afortunadamente, la también conductora encontró la manera de dar revés a esta decisión y confirmó que tuvo que hacer todos los trámites para cambiarse de banco y así recuperar su dinero: "No es lo que hicieron, no tenían poderes para nada, ni exigían nada que diera o entregara", comentó. Y agregó que el problema con la firma era por lo que le indicaba un empleado: "Eso era un muchacho que decía que la firma no era igual, cosa absurda porque necesitaba firmar y le dije 'ábrela', y firmé y firmó él, y ya me dijo ‘a pues sí es verdad, es igualita, claro'", contó.

Por su parte, Efigenia Ramos, quien funge como asistente de la madre de Alejandra y Enrique Guzmán, explicó que habían intentado solucionar este inconveniente con la institución hace varios meses: "Fue todo porque ella pedía su chequera desde principio de año, y no nos la entregaban, y no nos la entregaban, decían que tenía que actualizar su cuenta, la actualizamos, y de todas maneras ponían muchas trabas para los movimientos".

"Si queríamos hacer pagos de nómina, todo eso, y resulta que no nos aceptaban los cheques", explicó. Finalmente, Ramos manifestó que debido a la poca empatía de los empleados es que optaron por retirar todos los fondos de la matriarca de la dinastía Pinal de ese lugar: "A fuerzas querían un poder notarial, la señora no acepta entregarle el poder a nadie, el trato fue muy inhumano y al principio no nos querían aceptar la huella porque decían que su huella ya no servía, entonces abrimos la cuenta en otro banco, para que ella pudiera llevarse el dinero de ahí", dijo al respecto.

Fuente: Tribuna