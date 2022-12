Tras inesperado divorcio, Aislinn Derbez estremece a sus fans con este mensaje

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 12 de marzo del 2020, Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez confirmaron el fin de su matrimonio, esta noticia llegó luego de 4 años de ser marido y mujer. Aunque en un principio más de uno se cuestionó el motivo de la separación, no fue sino hasta meses después que ambos comenzaron a dar indicios de qué fue lo que ocurrió, aunque la declaración más reveladora la hizo la actriz de A la mala, hace 2 meses en la transmisión de su podcast, La Magia del Caos, donde explicó que habría sido el histrión de Qué despadre el que le pidió el divorcio.

A partir de entonces la hija de Eugenio Derbez se centró completamente en su carrera, sus viajes de autodescubrimiento, terapia e incluso inició una nueva relación con el fotógrafo Jonathan Kubben, misma que tardó más meses en salir a la luz que el tiempo que tardó en terminar; sin embargo, durante la tarde de este viernes, 9 de diciembre, la actriz de Hazlo como hombre reconoció que nada le daba más fuerzas para vivir que su hija, Kailani.

Según información brindada por Aislinn, a través de su cuenta oficial de Instagram, hace unos días leyó un libro que contendría una frase de una afamado escritor, quien mencionó: "Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo". La celebridad continuó narrando que su verdadero motivo para despertarse diariamente era la hija que concibió con Ochmann: "Para mí ella (Kailani) le da ese sentido...".

La hermana de mayor de José Eduardo y Vadhir continuó explicando que aspira a ser un buen ejemplo para su hija, así como una gran fuente de amor: "Para mi ella le da ese sentido... Lo que más me emociona hoy de seguir en este mundo son mis ganas de llenarla de amor, el saber que cuando a ella le toque tomar decisiones importantes en el futuro, siempre tendrá mi ejemplo como una opción, y dejarle eso es mi mayor responsabilidad que aunque me reta, me emociona muchísimo", concluyó Aislinn.

Si bien, la actriz de ¿Y qué culpa tiene el Karma? Es una de las celebridades mexicanas que goza de tener un gran estilo de vida, la realidad es que este año parece haber sido especialmente difícil para ella, incluso llegó a mencionar en uno de los episodios de su podcast que se sentía triste y hasta se le vio llorar en repetidas ocasiones durante dicho capítulo, aunque en ningún momento expresó lo que le estaba ocurriendo, varios de sus seguidores le expresaron apoyo.

