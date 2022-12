Tras sufrir la muerte de su hermano, cantante es acusado de abusar de una fan autista; así respondió

Comparta este artículo

Los Ángeles, California.- El pasado 5 de noviembre se reveló la noticia respecto a la muerte de Aaron Carter, cantante y actor que además de haber saltado a la fama luego de incursionar en proyectos de la cadena Nickelodeon, era reconocido por ser el hermano menor de Nick Carter, cantante y miembro de la agrupación de pop Backstreet Boys quienes, al momento de saber sobre este deceso, se encontraban de gira por Europa, escenario donde dedicaron palabras de aliento no solo a los fans del finado, sino también a su hermano mayor quien, pese al dolor, cumplió con el concierto como si nada sucediera.

Pese al dolor que mostró después en redes sociales y hasta se quebró mientras sus compañeros lo abrazaban para dar consuelo, al parecer estaba por enfrentar un nuevo problema, ahora de índole legal pues una fanática del intérprete de temas como I want it that Way, Larger than Life o Everybody, fue acusado por haber abusado de una mujer que además es diagnosticada con autismo, evento que sucedió en 2001 cuando la víctima era menor de edad.

Carter quien ha estado organizando un concierto benéfico para recaudar fondos en memoria de su hermano, 'rompió' el silencio a través de su abogado y negó tales acusaciones pues dejó claro que lo que se dice al respecto no solo es mentira, sino que además carece de fundamento legal, lo que podría ser solo una forma de afectar su reputación en especial cuando la atención está centrada en la familia luego del fallecimiento de Aaron.

"Esta afirmación sobre un incidente que supuestamente ocurrió hace más de 20 años no solo carece de fundamento legal, sino que también es completamente falsa", resaltó Michael Holtz, abogado del cantante.

Con el apoyo de un comunicado de prensa, el abogado del cantante también remarcó que la madre de la víctima, identificada como Ruth, ha estado empeñada en afectar la reputación y carrera de su cliente, por lo que insistió en que ha estado manipulando a su hija para hacer acusaciones falsas y ahora es respecto a haber abusado de ella cuando era menor de edad, lo que en caso de ser cierto, afectaría todos los proyectos que tiene en puerta y además, sería motivo de una severa investigación que lo llevaría incluso a la cárcel.

"Nadie debe dejarse engañar por un truco de prensa orquestado por un abogado oportunista: no hay nada en absoluto en este reclamo, que sin duda los tribunales se darán cuenta rápidamente", dice la misiva.

Las acusaciones en contra del cantante se hicieron a través de una conferencia de prensa el pasado jueves 8 de diciembre y, la madre de la víctima enmarcó que el delito sucedió cuando su hija temía apenas 17 años de edad, motivo por el que la víctima también habló ante los medios para señalar a Carter diciendo:

"Aunque soy autista y vivo con parálisis cerebral, creo que nada me ha afectado más o ha tenido un impacto más duradero en mi vida que lo que me hizo y me dijo Nick Carter. Después de que me violó, recuerdo que me llamó ‘perra’, me agarró y me dejó moretones en el brazo", dijo la víctima.

Ahogada en llanto, la mujer quien ahora tiene 39 años dijo que además hay otras tres mujeres que fueron víctimas del menor de los miembros de Backstreet Boys, con las cuales ya pusieron una demanda legal pues todas fueron víctimas del mismo delito. En el caso de Ruth, como también se identificó a la denunciante, dice que la boyband estaba de gira en Tacoma y Nick la llamó al autobús mediante el cual los estaban de gira en 2001. Una vez dentro, el cantante le ofreció una bebida que ella asegura, contenía alcohol y abusó de ella. "El hecho de que Nick Carter sea una celebridad no significa que esté exento de sus crímene"”, dijo la afectada.

Nick Carter no ha publicado nada en redes sociales pues como se dijo, continúa con la difusión del confiero denominado "Songs for tomorrow" en honor a Aaron Carter, evento que tendrá lugar el próximo miércoles 18 de enero del 2023 en California donde, en colaboración con instituciones encargadas de salvaguardar la salud mental, participarán además del BSB, artistas como Lance Bass de N Sync y los hermanos del artista hoy señalado por este delito.

