Tras traición con Televisa, Chapoy revela si volverá a contratar a Atala Sarmiento y le manda mensaje

Ciudad de México.- La famosa periodista Pati Chapoy por fin rompió el silencio y habló sin reparo de su supuesta enemistad con Atala Sarmiento, quien fuera colaboradora del programa Ventaneando. A través de una dinámica de preguntas con sus seguidores a través de su recién estrenado canal de YouTube, la presentadora dijo si volvería a darle trabajo a la cuñada de Ximena 'La Choco' Pérez.

Como se recordará, Sarmiento renunció al Ajusco luego de supuestas diferencias con su jefa luego de 24 años en la televisora, sin embargo, ella manifestó que decidió renunciar porque no estaba de acuerdo con el contrato que le ofrecían ejecutivos. Inmediatamente después Atala debutó en la pantalla de la empresa de San Ángel y apareció como invitada del matutino Hoy, además de que condujo el programa de espectáculos Intrusos junto a Martha Figueroa y Pepillo Origel.

Este 2022 la conductora rubia se reintegró al Canal Azteca Uno para la primera temporada del reality Soy famoso, sácame de aquí donde compartió micrófonos con Horacio Villalobos y se dijo que Pati presuntamente no la quería de regreso en la empresa. No obstante, en su reciente live la longeva periodista aseguró que ella no odia a ninguno de sus colaboradores y que hasta les podría volver a dar trabajo, incluyendo a Atala.

Obviamente todas las personas que han pasado son personas que han sido muy valiosas, Atala Sarmiento por ejemplo, La Boris es otra que sería padrísimo, Ricardo Casares también pero es natural que cada quién haya seguido su camino y eso no lo podemos evitar", expresó.

Por su parte su acompañante Rosario Murrieta recordó que es un mito que 'La Chapoy' no quiera a sus extrabajadores, por lo que ella recordó que en el aniversario 25 de Ventaneando todos volvieron para celebrar: "La única que no estuvo en el foro porque está en España fue Atala Sarmiento". Y explicó que la única razón por la que no volvería a trabajar con Sarmiento es porque esta no vive en México.

Fíjate que sería fantástico un programa Atala y Daniel Bisogno, nada más que Atala en este momento sigue radicada con su marido en Madrid".

Ya para finalizar este tema, Pati aprovechó su video de YouTube para enviarle un cariñoso mensaje a 'Ata' por motivo de su reciente cumpleaños y además le deseó que pronto mejore su salud: "Hace dos días, ayer, fue el cumpleaños de Atala Sarmiento así que por esta vía un abrazo con mucho cariño, mi querida Atala pero por Pedro me enteré que estuvo en el hospital, le pusieron hierro en la sangre porque traía una anemia tremenda".

