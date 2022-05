¿Con nuevo novio? Belinda reaparece y se burla en VIDEO de 'traición' de Christian Nodal

Ciudad de México.- La relación entre Christian Nodal y Belinda no solo dio de qué hablar cuando estaban juntos, pues ahora más que nunca están acaparando titulares por la guerra de declaraciones entre ambas estrellas. A más de tres meses de su separación, pese a que había un millonario anillo de compromiso de por medio y el acecho mediático, poco a poco salen a la luz más detalles de qué habría causado la ruptura entre los dos cantantes.

Esta semana se desató el escándalo luego de que la madre de Belinda, doña Belinda Schüll, aplaudiera el comentario de una fanática de su hija, quien llamaba "naco" al sonorense. Esto al parecer, sumado a otras declaraciones de la madre de la artista como la frase: "El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron", terminó por estallar la bomba y Christian Nodal olvidó sus promesas de guardar silencio sobre la ruptura para exhibir no solo a su exsuegra, sino también a la intérprete de Luz sin gravedad.

Aunque mucho se dijo sobre que la cantante española le pedía dinero a Nodal durante su noviazgo y que al descubrir él un engaño sobre una cantidad que le solicitaba su romance se vino abajo, nada había podido ser confirmado... hasta ahora. Y es que tras muchos meses sin aclarar cómo sucedió todo, Nodal estalló y a través de Twitter filtró una conversación íntima que tuvo con Belinda, en la que esta le pide dinero y deja en evidencia que también le proporcionaba apoyo económico a sus padres, según lo que se lee.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada (refiriéndose a la madre de Belinda). Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me cansé de dar se acabó todo", escribió junto a la captura de pantalla de WhatsApp.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s — NODAL (@elnodal) May 18, 2022

En la conversación que publicó, la cantante lo acusaba de haberle "destruido la vida", luego de que él no le respondiera a su petición de dinero para "arreglarse los dientes". Se desconoce si Nodal eliminó sus propios mensajes o cómo se llegó a ese cambio en el tono de la conversación. Al ser duramente criticado por algunos, quienes lo señalaban de "perder lo caballero que tanto prometió ser con Belinda", él se mantuvo firme en su acción y aseguró que era algo que debía hacer porque ya no quería a estos "fantasmas" atormentándolo.

Solo expongo mi verdad. El hecho de que ella no salga a hablar públicamente no significa que no use su poder para lastimar. Los años de carrera no son adorno. Hay talento para hacer cosas malas", publicó.

Y al ser atacado por no discutir esto en privado con ella primero, el intérprete de regional mexicano se defendió, afirmando que sí intentó contactarla pero esto no se dio: "Sí lo hice (querer hablar la situación con Belinda) le llamé varias veces. Le escribí y no cambió nada. No se trata de dinero se trata de qué siguen y siguen tratando de afectar. Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz. Solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera que hacer", contestó.

Y ahora, al parecer estas declaraciones ya llegaron a oídos de Belinda, quien ha preferido enfocarse en su trabajo y, a través de sus historias de Instagram, reapareció con un claro mensaje a su ex: pues lució muy bien acompañada de un misterioso hombre, video que acompañó de un filtro en forma de corazón, por lo que desató rumores de una nueva relación en su vida.

Se trata del actor y director argentino Guillermo Pfening, quien trabajó con ella en la serie de Netflix Bienvenidos a Edén. A través de sus historias de Instagram, Beli aparece muy sonriente junto al histrión de 43 años y su mascota, pero lo que más llamó la atención es que colocó el filtro en forma de corazón, aunque este martes apenas declaró que no quería tener novio pronto "por ningún motivo".

Lo único que se sabe hasta ahora del actor argentino de 43 años es que tuvo a su hija llamada Asia, actualmente de 6 años, con su amiga Cinthia, sin haber tenido una relación sentimental. Hasta ahora, ambos serían solamente amigos, pero el tiempo dirá si Belinda decide rehacer su vida junto a alguien más o si responde directamente sobre la ruptura y da su versión de lo que sucedió.

Fuente: Agencia México, Twitter @elnodal e Instagram @belinda_nodal_, @ventaneandouno y @guillepfening