Se va la última diva: Tras crisis de salud, Silvia Pinal recibe terrible noticia; así la despiden

Ciudad de México.- Luego del escándalo desatado a raíz de los evidentes problemas de salud de Silvia Pinal en su regreso al teatro a la obra Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita! y los presuntos audios filtrados del productor Iván Cochegrus donde arremete contra Sylvia Pasquel y Mary Paz Banquells, dan una terrible noticia a la actriz, quien sería la última gran diva del Cine de Oro en México. Al parecer, se confirmaría su despedida del público.

Y esque, apenas a 10 días del estreno de la mediática obra Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!, protagonizada por doña Silvia Pinal, ha concluido su temporada. Sí, la puesta en escena más polémica de los últimos meses fue cancelada, dejando a la actriz de 90 años al parecer sin trabajo, el cual presuntamente era lo que la motivaba y "la mantenía viva", según sus hijos, pues buscaba permanecer activa pese a sus inconvenientes de salud.

Sin embargo, al parecer la obra no se cancela en su totalidad, sino que regresaría con un nuevo formato y presuntamente ya sin 'La Pinal', pues se informó que se realizará una nueva versión de la clásica historia que en los últimos días había mostrado a la madre de Alejandra y Luis Enrique Guzmán muy frágil de salud. Como se recordará, en el estreno a prensa la artista de 90 años no pudo presentarse por problemas de la presión y estomacales y fue sacada en silla de ruedas del teatro.

El texto señala a la "campaña de rumores, desprestigios y hasta de extorsión" contra la puesta en escena e ser la responsable de que se haya decidido finalizar la temporada, la cual apenas fue estrenada el 8 de mayo. De acuerdo con los datos proporcionados, esta ahora se llamará Caperucita, el musical.

Después de haber atravesado por una severa campaña de rumores, desprestigios y hasta una extorsión y tras haber iniciado su temporada el pasado domingo 8 de mayo, el productor Iván Cochegrus tomó la decisión de concluir la temporada de Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita! El musical, para llevar a cabo una reestructuración en su historia, transformándose en Caperucita, el musical".

Y aunque no lo mencionaron así, dejaron entrever que Silvia Pinal ya no formará parte de la obra. Y no solo sería la diva la única que fue despedida pues también se anunció la salida del actor Carlos Ignacio, quien se encargó de hacer la adaptación del libreto, así como todo el elenco que estaba.

Las actrices Norma Lazareno, Aída Pierce y María Rebeca Alonso; así como Sergio Zaldívar, Yolanda Biviano y las jóvenes promesas: Rebeca Algarín, Christian Salazar, Josué Gandarillas, ya no serían requeridos pues se indicó que en la próxima temporada aparecería un repertorio diferente.

"Se agradece a la familia Pinal, en especial a sus hijos: Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, la confianza y disposición aportadas, para que la señora Silvia Pinal viviera esta experiencia, con la que felizmente debutó en el teatro musical infantil", se escribió en el comunicado.

El problema más fuerte, y el cual provocó el escándalo, fue que aunque los hijos de Silvia aseguraban que ella quería volver a los escenarios y debutar en el teatro infantil, la actriz no se veía bien de salud. Primero, en una entrevista fue captada ausente y con mucha tos, sin que pudiera responder a las preguntas de una reportera.

Posteriormente, empezaron a circular en redes fotografías de la diva con un semblante muy decaído y con la mirada perdida. Esto preocupó tanto a internautas como a famosos y periodistas de espectáculos, por lo que las redes sociales se llenaron de críticas hacia la familia, a quienes le reclamaban que la hayan "presionado" a participar pese a su mala salud.

Esto fue refutado por la dinastía Pinal, principalmente por Sylvia Pasquel, quien entre lágrimas aseguró que su madre era quien quería hacer la obra y mantenerse activa ya que no la dejaría "morir en su cama viendo la televisión", pues la apoyaba a hacer lo que más disfruta: la actuación. Incluso, doña Silvia reapareció en un video arremetiendo contra los que no la querían de regreso en el teatro, muy a su estilo y con pocas palabras.

Fuente: Agencia México, Ventaneando, Programa Hoy e Instagram @sylviapasqueloficial