Adiós TV Azteca: Sin exclusividad en Televisa, protagonista deja las novelas y se alista para morir

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de Televisa, quien perdió su contrato de exclusividad en la empresa hace años y anunció su retiro temporal de la actuación en 2020, sorprendió a sus miles de fans luego de confesar que ya alistó su muerte.

Se trata de la actriz mexicana Lety Calderón, quien debutó en la televisora de San Ángel en 1982 con el melodrama Chispita, el cual fue todo un éxito y por ello ha estado activa durante más de 38 años protagonizando otros proyectos como Yo compro esa mujer, Valeria y Maximiliano, La antorcha encendida, Esmeralda y Laberintos de pasión.

Sin embargo, tiene un par de años sin hacer ninguna novela pues tras finalizar Imperio de Mentiras el año pasado, decidió tomarse un tiempo. En ese lapso de ausencia, la exesposa de Juan Collado vivió fuertes momentos que la hicieron sentir cerca de la muerte.

Se sometió a una operación de la vesícula y aunque todo salió perfecto, admitió que tuvo mucho miedo de morir en el quirófano.

En esta ocasión sí tuve mucho miedo, ya me habían operado en otras ocasiones pero sí me entró esa presión de que si falto yo ¿qué pasaría con mis hijos?", declaró para el programa Venga la Alegría de TV Azteca.

¡En exclusiva para #VLA, Lety Calderón nos revela que, ahora que estuvo en el hospital, decidió quién se podría encargar de sus hijos si ella falta! uD83DuDE31uD83DuDCFA #EnMartesQuieroCantar >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/ux6fk4Tpp1 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 12, 2021

Y hablando de un tema similar pero no con Televisa ni TV Azteca sino en Imagen TV, hace algunas horas Calderón platicó en exclusiva con el matutino Sale el Sol y declaró que ya tiene listo todo para crear su testamento y confesó quién o quiénes serán sus herederos.

Tengo que hacer un testamento de Luciano hacia Carlo y si no, tendría que dejarle todo a Carlo, sabiendo que Carlo va a proteger a su hermano... Todo es para ellos dos, pero evidentemente, él que tiene la facultad... de administrarlo es Carlo", expresó.

Lety lamentó que no pueda heredar a Luciano directamente por padecer Síndrome de Down, sin embargo, aclaró que lo dejará protegido a través de un fideicomiso.

Ante la sociedad, no se considera una persona que esté en sus facultades mentales al cien por ciento. Entonces, se hacen fideicomisos".

No obstante, la actriz mexicana aseguró que ella ha inculcado a sus hijos a trabajar y no tratar de depender de lo que ella les pueda dar: "Les digo: 'trabájenle, échenle ganas, porque el día de mañana se me bota la canica y no les dejo nada'".

Fuente: YouTube Sale el Sol, Las Estrellas y Venga la Alegría