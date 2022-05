Adiós a una grande: Hijo de Silvia Pinal estremece al confirmar trágica noticia en TV Azteca

Ciudad de México.- Luego de confirmarse la cancelación de la obra de teatro Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita! apenas 10 días después de su estreno debido al escándalo que se desató por el frágil estado de salud de doña Silvia Pinal y los audios filtrados en los que el productor Iván Cochegrus arremete contra varias personas, es el hijo de la diva quien confirma que su madre ya no volverá al teatro y no volverá a actuar en la puesta en escena, la cual regresa con otro nombre y otro concepto.

En entrevista para el matutino Venga la Alegría de TV Azteca, el hijo de la llamada última diva del Cine de Oro mexicano, Luis Enrique Guzmán, confirma que su madre ya volverá a actuar debido a que dará prioridad a su salud. Como se recordará, la artista de 90 años no pudo presentarse en el estreno a prensa de la obra la semana pasada por problemas de la presión y estomacales y fue sacada en silla de ruedas del teatro. Aunque posteriormente su médico contó que ya estaba mejor, su apariencia desató controversia.

La familia de la actriz fue la más atacada, pues los señalaban de presuntamente obligar a la actriz a participar en la obra y presionarla para que la hiciera, sin embargo, ellos negaron todo. Sylvia Pasquel incluso rompió en llanto frente a la prensa al reclamar que los medios se han estado empeñando en ir contra su familia, negando poner en riesgo a su madre por voluntad propia. La actriz aseguró que su madre era la que quería seguir en los escenarios y ella estuvo de acuerdo pues "no la voy a dejar morir frente a la televisión".

Ahora, tras confirmarse que la obra del polémico productor Iván Cochegrus se cancela debido a los audios filtrados, los cuales él señala de estar editados y pretender extorsionarlo, se realizará una nueva versión de la clásica historia pero ahora se llamará Caperucita, el musical y en esta no estará Silvia Pinal, pues no volverá al teatro.

Ya mi mamá ya no regresa, ni a gira ni a nada, pero yo le deseo lo mejor a todos los productores de teatro, no nada más a Iván", dijo Luis Enrique.

Posteriormente, el hijo del cantante Enrique Guzmán y la actriz recalcó que lo primero es el bienestar de su madre, por lo que decidieron que ya no esté. El empresario confirmó que les preocupó su la salud de su madre, por lo que ya no quisieron comprometer ni a ella ni a la producción ni al público.

Pues no, por el momento no, yo creo que su salud está primero, y eso es lo que nos estaba preocupando, que fue la razón por la que tomamos la decisión, de ya no comprometer a nadie, ni de los de la producción, ni al público, a que se sientan incómodos de estar en una función ya difícil para ella, o que ella no se esté desenvolviendo como le gustaría, ya hizo lo que quería hacer, que era subirse al escenario, lo vimos en su ojos, y tuvo la gran satisfacción de sentir luces, público y aplausos, gran ovación".

De la misma manera, el músico confesó que la decisión fue tomada por sus tres hijos en conjunto, incluyendo a Alejandra Guzmán, quien comentó que estaba preocupada por su madre.

Alejandra me expresó su preocupación, y Sylvia y yo nos sentamos y dijimos 'con todo este problema que está surgiendo alrededor de la obra, creo que ya ni siquiera es lo que tendría que haber sido, que es una obra de niños'".

Al respecto del proyecto, Luis Enrique expresó: "El libreto ya es otra cosa, ya ni siquiera tiene el mismo título, y está bien, Iván tiene sus cosas y está queriendo sacar adelante, si no se puede con mi jefa se podrá con Norma Lazareno, o con Mary Paz, o con quien sea que esté haciendo la obra, y seguir adelante".

Al respecto de la relación que existirá entre la matriarca de la Dinastía Pinal y la prensa, Luis Enrique explicó que no piensan exponer a la primera actriz, además de hablar de su actual estado de salud: "Entre el riesgo y la inseguridad, mejor no poner en jaque a mi mamá, que no tiene nada que hacer así, que se baja del escenario con una ovación súper cálida y con el amor que sintió de su público".

Está tomando sus terapias, comiendo muy bien, la vemos de muy buen ánimo, haciendo chistes y regañando a todo el mundo, lo cual es muy buena señal siempre, y estamos muy contentos ahora".

Sobre los planes que tienen para la señora Pinal, el músico contó que empezarán a hacer talleres de actuación en casa y la diva podrá invitar a actores y actrices, para que la pase bien.

Vamos a hacer talleres y cosas aquí, va a ser acá en casa, igual y con algunos de sus amigos actores y actrices que vengan a echarse unas líneas con ella, para aligerar la situación mejor".

Finalmente, Luis Enrique Guzmán no descartó la idea de que su madre pueda recibir un homenaje en vida por su gran trayectoria artística: "No sé si en Bellas Artes, sería algo muy bonito que se hiciera propiamente, de todas maneras, se está trabajando en otros planes, y en el documental que está todavía en pláticas, pero son cosas que queremos que mi mamá disfrute en vida".

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva, Agencia México e Instagram @sylviapasqueloficial