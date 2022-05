Bomba en Televisa: Irina Baeva aparece en 'Hoy' y confirma que su boda con Gabriel Soto fue cancelada

Ciudad de México.- Irina Baeva por fin regresó a México luego de su largo viaje por Europa y en una entrevista que dio al programa Hoy de Televisa y otros medios, la actriz rusa declaró que su boda con el galán de telenovelas Gabriel Soto sí fue cancelada aún y cuando ya tenían todo preparado.

Sí, la villana de melodramas de San Ángel como Soltero con hijas le declaró a los reporteros que su enlace matrimonial con el exesposo de la actriz Geraldine Bazán estaba planeado para celebrarse el pasado sábado en el puerto de Acapulco, sin embargo, ambos tomaron la decisión de no realizarlo.

¿Se les acabó el amor? No, Irina relató tal y como lo había adelantado su prometido Gabriel, que su boda fue suspendida y aplazada para los próximos meses debido a que su familia no pudo abandonar Rusia debido al conflicto bélico que mantienen con el país de Ucrania.

Estamos reprogramando porque sí se nos complicó un poco traer a mi familia y no queremos hacer una ceremonia tan importante para mí sin ellos. Por cuestiones de vuelos, porque sí pueden salir de Rusia, lo único es que antes había un vuelo directo de Moscú a Cancún, ahorita no lo hay", explicó.

La rusa comentó que aunque sí hay otras alternativas para que sus padres lleguen a México para su boda, los precios son muy elevados y no pueden costearlo: "No puede pasar por Europa porque está cerrado el espacio aéreo, tenemos que buscar rutas alternativas y son siete personas, sí se nos salía del presupuesto, porque no es muy económico".

Baeva comentó que la celebración que ya se tenía programada para el 14 de mayo iba a ser "espectacular", sin embargo, ahora no saben en dónde la realizarán pues tenían planeado agendar una fecha en agosto o septiembre pero Acapulco en esos meses presenta clima muy lluvioso y no se podrá.

Eso sí, la también modelo de 29 años detalló que ya tiene escogidos los dos vestidos que usará en su boda con el protagonista de Amor Dividido y presumió que ambos son hermosos y que están confeccionados en España, a donde recientemente viajó para probárselos.

"Los vestidos que yo voy a usar en la boda ya están, les faltan unas pequeñas modificaciones que les tengo que hacer. Yo les mandé una referencia de lo que yo quería y encontramos un vestido prácticamente idéntico, está espectacular. Los vestidos están espectaculares, muy diferentes los dos".

Cabe resaltar que la pareja está más enamorada que nunca y es que Irina también presumió y no paró de hablar que su visita a las Islas Griegas que hicieron semanas atrás fue su "pre-luna de miel", dejando claro que sus vacaciones post-boda serán aún más espectaculares. Incluso están protagonizando la portada de la revista ¡HOLA! México pues a ellos les compartieron todos los detalles de su viaje y el aplazamiento de su boda.

Fuente: YouTube Programa Hoy e Instagram @hola_mx