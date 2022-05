Golpe a Thalía: Laura Zapata da terrible noticia sobre su abuela y estremece con desgarradora FOTO

Ciudad de México.- La polémica actriz Laura Zapata, quien el año pasado se unió a las filas de TV Azteca luego de décadas trabajando en Televisa, se apoderó de la atención en las redes sociales luego de compartir una desgarradora noticia sobre su abuela Eva Mange.

Como se recordará, la también abuelita de la cantante Thalía ha vivido un verdadero infierno durante el último año debido a que por su avanzada edad, 104 años, ya presenta severas complicaciones de salud.

El calvario comenzó cuando Zapata descubrió en el cumpleaños número 103 de la señora que el asilo donde se encontraba su abuela era un "fraude" pues al acudir a visitarla la encontró en deplorables condiciones y casi agonizando.

Como se sabe, la villana de novelas como María Mercedes explicó que había decidido internar a su abuela en esta casa de retiro durante la pandemia pues ella no podía estar dándole todas las atenciones a doña Eva y prefería que personal capacitado se hiciera cargo pero ocurrió todo lo contrario.

La exparticipante del reality MasterChef Celebrity inició una demanda contra el asilo Le Grand por los supuestos maltratos hacia su abuela, a quien halló en abandono y con unas terribles y profundas escaras en el cuerpo que probaron que nunca le dieron la atención necesaria.

Debido a la edad de la señora, estas heridas y yagas que tenía en espalda, piernas y otras zonas, tardaron meses en sanar y le provocaron terribles dolores.

Pero Laura no solo se enfrentó a esta batalla por la salud de su abuela, sino que además resurgió la teoría de que su media hermana Thalía y el esposo de esta, Tommy Mottola, la mantenían y le daban dinero para todos los gastos de doña Eva.

Antes de cambiarse a la televisora del Ajusco, Laura brindó una entrevista exclusiva al programa Hoy para hablar de este delicado tema y aseguró que ella jamás ha necesitado que otra persona la financie pues ha sido autosuficiente desde que comenzó a trabajar.

Yo quisiera pero no, no, no... ni cuando estuve casada me mantuvieron, afortunadamente soy una mujer que siempre ha trabajado, soy una persona muy precavida", dijo para desmentir los chismes.