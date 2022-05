Luto en las telenovelas: Muere famosa actriz a los 37 años; estremece su última FOTO antes de morir

Nueva York, Estados Unidos.- Tras luchar contra el cáncer de mama durante dos años, confirman la trágica muerte de la querida actriz de telenovelas Marnie Schulenburg. La noticia de su deceso fue difundida por su esposo, el también actor Zack Robidas, quien publicó un emotivo mensaje para despedirla. La actriz originaria de Massachusetts tenía solo 37 años y perdió la vida apenas a unos días de su cumpleaños 38.

La actriz participó en telenovelas de Estados Unidos como As the World Turns, donde interpretó a 'Alison Stewart', One life to live de ABC, The young and the restless y Tainted Dreams. También actuó en varios programas de televisión como Fringe, Army Wives, Blue Bloods, Manhattan Love Story, Elementary, The Good Fight y Divorce. De acuerdo con reportes, Marnie también aparecería en la próxima temporada de la serie City on the Hill de Showtime, la cual se estrena el próximo mes de julio.

Según confirmó un representante al portal Variety, Marnie falleció en Nueva York por complicaciones de cáncer de mama metastásico. Fue en mayo del 2020 cuando la actriz originaria de Massachusetts, Estados Unidos, recibió el diagnóstico y desde entonces se sometió a tratamientos para luchar contra la agresiva enfermedad, la cual le terminó arrebatando la vida a unos días de cumplir años. Su esposo, el actor de series de televisión como Sorry for your loss y Succession, pidió que no se dijera que "perdió la batalla", ya que afirma que la vio luchar hasta el final.

Por favor, no digas que Marnie perdió su batalla contra el cáncer. Simplemente no es cierto. La vi patearle el trasero al cáncer todos los días desde el diagnóstico (...) Ella es increíble. Elegimos atacar su diagnóstico con un optimismo ciego. Solo hablábamos del futuro y seguíamos adelante. No sé si esto estuvo bien, pero es todo lo que sabíamos hacer", publicó en Facebook.

Su última publicación fue en su cuenta oficial de Instagram, donde el pasado 8 de mayo (Día de las Madres en Estados Unidos) escribió un desgarrador mensaje en el cual aseguró que pensaba que no iba a llegar a celebrar este día con su hija y su madre, con quien posó en la fotografía. La actriz compartió que acababa de ser dada de alta de hospital y tenía que cargar con un tanque de oxígeno para "sobrevivir". Además, dedicó estremecedoras palabras para su hija pequeña, Coda.

Quiero ser fuerte y hermosa para ella. Quiero demostrarle cómo moverse por este mundo con compasión, fuerza, vivacidad, humor y felicidad, justo como a mí me enseñó mi madre".

Y agregó: "Sé que estar aquí para ella es el mejor regalo que puedo darle pero ahorita se siente como que me estoy conformando ya que está teniendo una versión medio viva de mí. Mi madre estuvo conmigo al 100 por ciento durante mientras crecía o al menor parecía así. Quiero darle eso a Coda pero debo ser gentil conmigo misma y recordar que nada es permanente".

Y sobre el día que le detectaron cáncer de mama, la intérprete compartió que pensaba que "se había acabado su vida", pero recapacitaba que dos años después de ese momento seguía viva y tenía cada vez más esperanzas de mejorar. Lamentablemente, esto no ocurrió. Descanse en paz.

Fuente: Instagram @marnschupip4 y Variety