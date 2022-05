Luto en Televisa: Matan a cantante y actriz se ahoga en llanto; filtra secreto que llevó a la tumba

Ciudad de México.- La querida actriz de Televisa Ivonne Montero, quien actualmente está en el reality show de Telemundo La Casa de los Famosos 2, se sincera como nunca antes sobre su relación con el exintegrante de Uff, Fabio Melanitto, quien es padre de su hija Antonella. Sin embargo, el venezolano fue asesinado en el 2018 en calles de la CDMX y ahora a casi cuatro años de su muerte, Montero revela una confesión que le hizo antes de morir y rompe en llanto.

La actriz de telenovelas, quien inició su carrera en Televisa en 1997 actuando en Nunca te olvidaré, Rosalinda y La casa en la playa, en 2003 se fue a las filas de Telemundo. En 2008 se cambió a TV Azteca y protagonizó melodramas como Secretos del alma, La loba y Hombre tenías que ser, aunque en 2019 regresó a San Ángel, donde en 2021 participó en la segunda temporada del reality del programa Hoy, Las Estrellas Bailan en Hoy.

Y fue precisamente en las redes del matutino que compartieron el momento en el que la mexicana de 48 años no pudo evitar romper en llanto al ventilar a otra de las participantes del reality La Casa de los Famosos una estremecedora confesión que le hizo Melanitto, con quien se casó y luego se divorció en 2013. Cabe mencionar que hasta la fecha, la actriz ha declarado que las rencillas con su exsuegra continúan, pues duda de que el venezolano sea el padre de Antonella, a quien no reconoce como su nieta.

Esta situación debe ser muy complicada de vivir...

Ivonne no pudo evitar quebrarse y llorar al hablar de los últimos momentos que vivió con el cantante, quien la convirtió en madre de su única hija en el 2012. Ivonne confesó que le costó mucho perdonarlo, pues él tomó la decisión de no convivir con Antonella.

Cuando tenía un añito, él la buscó, pero él no pudo, no estaba preparado, no sé, pero aún me cuesta. Yo creo que una de las cosas que me ha tocado vivir en esta vida, que tengo que aprender, es el perdón y yo con él lo trabajé muchísimo, él ya no está obviamente", contó entre lágrimas.

Ivonne Montero reveló además los supuestos mensajes que la mujer con la que estaba su expareja le hacía, los cuales estaban llenos de insultos.

Yo en ese momento perdoné; me fui hasta el fondo recibí todo eso, o sea esa mujer me mandaba mensajes de 'y ese hijo que vas a tener se va a parecer a su papá porque eres una... tal para que lo recuerdes toda la vida', me empezó a insultar. Yo no sé que habrán hablado ellos de mí. Yo estaba enamorada, ilusionada, puse todo en esa relación, creía en el amor, en la pareja".

La actriz recordó que él fue asesinado en 2018 cuando su hija tenía 6 años y confesó que fue bonita la reunión entre ambos cuando la bebé solo tenía un año, pero ya después él se desentendió de ella por duras razones.

Él ya no pudo y le dije: 'si va a ser así, mejor no... porque a mí pudiste haberme destruido en muchos aspectos pero a mi nena no. El día de la mañana si Antonella quiere y necesita de ti y tú estás en la disposición, adelante'".

Ivonne estremeció al relatar el secreto que él se llevó a la tumba, pues nunca hubo muchos detalles al respecto hasta ahora. La actriz mencionó que él le confesó que no podía seguir viendo a su propia hija porque "tenía muchas cosas que hacer, que tenía que hacer su vida", a lo que la actriz le pidió que entonces no lastimara a Antonella. La mexicana reveló que ella siempre tuvo la ilusión de que ambos retomaran su relación de padre e hija e incluso contó que antes de la muerte de Melanitto, ella le mostró a su hija fotos de su boda.

Yo me sentí fatal (..) Yo hablé con ella, ella siempre supo de su papá (...) Yo siempre le dije quién era su papá, le enseñé videos, fotos. En algún momento incluso una semana antes, mentira, un día antes le estuve enseñando videos de nuestra boda, nosotros nos casamos por la iglesia y por el civil", recordó.

El asesinato de Fabio Melanitto

Fabio Melanitto saltó a la fama en los 90's gracias al grupo juvenil Uff!. El cantante de 32 años fue asesinado de varios impactos de bala el 15 de agosto de 2018 en la colonia Narvarte en la CDMX.

Según reportes oficiales, Melanitto viajaba en una motocicleta en compañía de su pareja cuando una persona se acercó, le disparó y se dio a la fuga. El venezolano tuvo un romance con Montero entre 2011 y 2013, periodo en el que se casaron, ella se embarazó de su hija y luego se divorciaron. El término de su relación no terminó de la mejor manera, pues la actriz ya confirma que él nunca se quiso hacer cargo de la niña que procrearon.

Fuente: Twitter @programa_hoy e Instagram @ivonnemonteroof