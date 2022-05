¿Por culpa de AMLO? Eugenio Derbez confirma lo impensable y explota contra veto de Televisa

Ciudad de México.- El actor y productor Eugenio Derbez, quien está promocionando su nueva película The Valet, en la que participó la fallecida Carmen Salinas, dejó en shock a todos al confirmar en vivo que está vetado de Televisa luego de la polémica sobre el Tren Maya, revelando cómo se enteró de este castigo luego de sostener una guerra de dimes y diretes con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El comediante, quien estuvo más de 30 años en la televisora de San Ángel y renunció a su contrato de exclusividad para mudarse a Estados Unidos y hacer el salto al cine en el 2012, tuvo una charla con el periodista Javier Poza para su programa transmitido por Radio Fórmula y habló abiertamente de la censura que le impuso su antigua empresa al no poder participar en ningún programa de la empresa que se transmita en México.

Y esque el actor de CODA y No se aceptan devoluciones atribuyó el veto a un acto de censura contra su persona, motivado por su posicionamiento sobre el Tramo 5 del Tren Maya, ya que el artista se opone a su construcción y a través de un video (parte de la campaña 'Sélvame del Tren') externó su molestia con que el proyecto propuesto durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador esté avanzando debido a las afectaciones al medio ambiente que traería.

Durante su conversación con Javier Poza, Derbez aseguró que no entendía la relación con Televisa, pues descubrió que estaba vetado de la televisora en México, pero no en Estados Unidos. Aunque relató que nadie le pudo dar el motivo exacto de este 'castigo', comentó que está seguro que es porque tomó partido en el tema del Tren Maya y se fue contra el polémico proyecto gubernamental, el cual planea conectar Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pues no entiendo. No sé, según esto soy parte de Televisa-Univisión, pero estoy vetado. En México nada más, en Estados Unidos no (…). Vengo de hacer promoción en Univisión y todo pero en México, no me han dado la razón exacta, pero quiero suponer que es por lo del Tren Maya", explicó.

El comediante luego compartió cómo llegó a la conclusión que estaba congelado en la empresa en la que empezó su carrera y en la que produjo y protagonizó decenas de proyectos como XHDRBZ y La Familia P. Luche: afirma que le indicaron que circulaba un memo en el que indicaban que estaba prohibido entrevistarlo.

"Regreso de los Oscares, me entrevista todo mundo, tengo entrevistas pautadas y de repente toda la gente de Televisa, de desde abajo, me dicen: 'oye, hay un memo... tenemos prohibido entrevistarte, hablar de ti, estás vetado'. A media hora de entrar al aire me cancelan dos entrevistas (... ) ¿Cuál era el problema? Ya no trabajo para Televisa México, trabajo para Univisión, para Vix... y de repente pues ya no puedes ir a los programas", reveló.

Derbez comentó que ningún alto ejecutivo le ha dado explicaciones concreta, solo sabe que a todos les indicaron que no se puede hablar de él ni pueden entrevistarlo. Al ser cuestionado sobre porqué no contactó directamente a alguien siendo que seguramente tiene "línea directa" y conoce a personas que pueden resolver su duda, dijo que no valió la pena pues igual puede promocionar su trabajo en otras empresas.

Mandé un mensaje, me quisieron dorar la píldora y entonces dije mejor no. Bendito sea Dios, hay muchos medios donde uno puede promocionar las cosas y muchos lugares que puede uno visitar", comentó.

Al hablar de esto último, el comediante resaltó que mientras que en Televisa lo tienen vetado, en la competencia, TV Azteca, hasta le quieren hacer un homenaje, calificando de lamentable la situación por un presunto asunto político, que no tiene que ver con su trabajo como histrión: "Nunca me había pasado (...) Ahorita me están invitando de TV Azteca para hacer un homenaje y en Televisa, que es donde hice toda mi carrera, estoy vetado. Viva México".

Cabe mencionar que este jueves 19 de mayo, Eugenio estuvo como invitado en el foro de Ventaneando con Pati Chapoy, Pedro Sola, Daniel Bisogno, Linet Puente y Mónica Castañeda y lo recibieron con 'bombo y platillo', pues lo llenaron de elogios. El mexicano compartió detalles de su nueva película, asegurando que era una cinta con muchos mensajes para los latinos que viven en Estados Unidos.

