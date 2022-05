Se desfiguró: Tras retirarse y kilos de más, galán de Televisa se une a 'Hoy' y llega irreconocible

Ciudad de México.- El famoso actor y conductor Raúl Magaña, quien por años fue un cotizado galán de las telenovelas de Televisa, reapareció irreconocible en el programa Hoy luego de haber sido duramente criticado por sus kilos de más e impactante cambio físico.

El mexicano de 55 años inició su carrera en la empresa de San Ángel desde 1990 cuando apareció en el melodrama Cenizas y diamantes y luego le siguieron otros como Cadenas de amargura, Amigos X Siempre, Cómplices al rescate, La fea más bella y Tres veces Ana.

Tras conducir el exitoso programa Se Vale durante años y hacer su última telenovela Por amar sin ley en 2018, Raúl permaneció alejado de Televisa. Incluso llegó a existir la versión de que lo habían vetado de la empresa por haber estado como invitado en una ocasión en el matutino de la competencia Venga la Alegría de TV Azteca.

El rumor del supuesto veto hacia Magaña quedó desmentido hace unas semanas cuando el actor regresó a la televisora para participar en la tercera temporada del reality Las Estrellas Bailan en Hoy. El mexicano dejó sin palabras a los televidentes del matutino debido a que está muy cambiado tras subir varios kilos y además dejarse crecer el cabello y teñírselo de rubio claro.

Ahora con su nueva apariencia, Raúl no ha logrado convencer ni al público de Hoy ni a los jueces, quienes han hecho severas críticas en su contra pues consideran que no está en el mismo nivel que su pareja de baile Lis Vega. No obstante la mañana de este jueves 19 de mayo todo cambió para él y por primera vez se llevó algunas ovaciones.

¿Qué ocurrió? Resulta que el conductor nacido en CDMX accedió a someterse a un cambio de 'look' y acabó irreconocible. Raúl se despidió de su larga melena y regresó al corte que lucía antes, cuando era un aclamado galán de la televisora, causando sensación en las redes sociales.

Raúl Magaña se cambia el 'look'/ Fuente YouTube Hoy

Qué ritmo, qué buen cambio Raúl, qué bárbaro Raúl", dijo la conductora tapatía Galilea Montijo al verlo totalmente transformado en la pista de baile.

Por su parte, los jueces Latin Lover y Andrea Legarreta destacaron que el actor sí tuvo un gran avance y evolución con ese nuevo corte de baile, mientras que la maestra Ema Coronel mencionó que aún falta que Raúl entregue más y que se supere en cada baile.

Fuente: Twitter @programa_hoy, Instagram @raulmaganamx y Las Estrellas