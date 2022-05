Tras críticas por su relación, Alexis Ayala y Cinthia Aparicio 'huyen' de México; así viven su amor

Ciudad de México.- Después de iniciar su polémica relación, los actores Alexis Ayala y Cinthia Aparicio se dieron una rica escapada de México, para disfrutar de su amor en otro país. La celebridad de Amarte es mi pecado, Si nos dejan y Llena de amor, no dudó en presumir la apasionada relación que ambos tienen con unas coquetas fotografías, a través de su cuenta oficial en Instagram.

Fue en días pasados que la actriz, de 28 años, reveló que recién había cumplido nueve meses de noviazgo con el futuro actor de Vencer la Angustia, por lo que decidió prepararle un romántico picnic en el jardín de su hogar, así como llamó a un fotógrafo profesional para que captara los mejores momentos de la convivencia. Estos hechos quedaron documentados en las historias de la red social de la camarita multicolor.

Pero Aparicio no fue la única en presumir las vivencias inolvidables de ambos, ya que este jueves, 19 de mayo, Alexis Ayala correspondió al gesto de Aparicio al revelar que habían decidido huir de la República Mexicana, para pasar unos románticos días en River Walk Down, en San Antonio, Texas, desde donde ambos fueron captados dándose tremendo beso, en lo que parece ser una especie de góndola, muy al estilo de Venecia.

Como muchos saben, la relación de Alexis Ayala con la joven actriz resultó polémica por diferencia de edad, de 28 años entre ambas celebridades, pero tanto el actor como la también influencer han resaltado que esto no es algo que les interese, por lo que no escatiman en presumir su amor cada vez que pueden, tal y como lo hizo el galán de Televisa, quien no dudó en dedicarle unas conmovedoras palabras a Aparicio en la misma publicación.

Y así van los días, los meses y la vida. No me sueltes, no me dejes de besar y de abrir mi corazón", declaró Alexis

Cabe señalar que Cinthia Aparicio sería la tercera pareja formal que Alexis Ayala ha tenido, ya que anteriormente se le vio muy enamorado de la actriz y villana de La Mentira, Karla Álvarez, así como de Fernanda López, quien fue su última pareja, pese a todo, fue ésta última quien en el mes de octubre reveló que se siente contenta por la nueva relación del actor a quien le expresó todo su apoyo en una entrevista del programa Sale el Sol: "Respeto muchísimo a Alexis y lo que él haga con su vida. La gente tiene la decisión de opinar lo que quiera, ya que expone las cosas de forma muy abierta".

Fuentes: Instagram @alexisayala