Tras hundir a Legarreta y veto en 'Hoy', galán se ahoga en llanto y hace súplica desde TV Azteca

Ciudad de México.- Un polémico conductor y galán de las telenovelas, quien pasó de ser una codiciada estrella en Televisa a acabar vetado y en la ruina, reapareció hace algunas horas en TV Azteca ahogado en llanto y haciendo una fuerte súplica.

Se trata del controversial actor Alfredo Adame, quien este 2022 firmó su primer contrato con la televisora del Ajusco y actualmente se encuentra al aire en el canal Azteca Uno como participante del reality Soy famoso, sácame de aquí.

Sin embargo, como se sabe el histrión de 63 años formó su carrera en la competencia Televisa donde protagonizó exitosos melodramas hasta que fue vetado del programa Hoy y de la empresa por haber lanzado fuertes insultos a la conductora Andrea Legarreta.

Adame señaló a su excompañera del matutino de supuestamente serle infiel a su esposo Erik Rubín con un alto mando de la empresa llamándola "Primera dama de Televisa". Por su puesto, ella no se quedó callada y salió a defenderse de los dichos del intérprete de Retrato de familia y Cuando me enamoro.

Durante la noche de ayer miércoles 18 de mayo Adame vivió un inesperado momento en el programa de TV Azteca donde también participa su actual novia Magaly Chávez, pues ella lo retó a hacer las paces con sus tres hijos menores, fruto de su pasado matrimonio con Mary Paz Banquells.

Como se recordará, desde hace un par de años el actor no tiene contacto con ellos e incluso ha explotado contra ellos y su madre en varias ocasiones, tachándolos de malagradecidos y amenazándolos con quitarles el apellido.

No hay relación, no son mis hijos y no hay ninguna relación. No son mis hijos, no llevan mi sangre. Los desconozco totalmente y los desheredé desde hace un año. Así no es mi sangre", dijo el actor a inicios del año pasado.