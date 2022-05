Tras presunto pleito, 'Pepillo' Origel propone homenaje para Silvia Pinal en Bellas Artes

Ciudad de México.- Desde hace algunas semanas, trascendió la noticia de que Juan José Origel había dejado de ser bien recibido en el hogar del clan Pinal, sobre todo después de que insinuó, ante las cámaras de Con Permiso, que sí la 'Diva de México' había regresado a los escenarios, era porque le faltaba dinero, hecho que presuntamente habría hecho enfurecer a Sylvia Pasquel, quien según el mismo conductor del programa de espectáculos, lo llamó para reclamarle.

Sin embargo, días después fue el mismo excompañero de Pati Chapoy quien desmintió esto, por medio de su cuenta oficial de Instagram, asegurando que la actriz de Qué Pobres Tan Ricos y villana de Amarte Es Mi Pecado en ningún momento lo contactó para reclamarle, además le suplicó a los medios de comunicación que de favor, dejarán de "echar mentiras" con respecto a este polémico tema: "No es cierto, ¡Silvita no me reclamó nada! ¡No echen mentiras!"

Después de esta serie de dimes y diretes, el expresentador de La Oreja y de Hoy, volvió a sacar el tema de Silvia Pinal a colación, por medio de la red social de la camarita, donde publicó una fotografía de la primera actriz, así como no reparó en enviarle un mensaje a nada más y nada menos que a Palacio de Bellas Artes, a quienes instó para a que le prepararán un homenaje a la conductora de Mujer: Casos de la Vida Real.

Lo que se merece Silvia Pinal es un gran homenaje por semejante trayectoria. ¡Nuestra máxima estrella!, ¡la diva de México! Ojalá y se lo hagan los señores de Bellas Artes", declaró el conductor

Sin embargo, hasta el momento ni el conductor, ni sus miles de seguidores, quienes concordaron con él, han tenido respuesta de las personas a cargo de este tipo de eventos; sin embargo, esto no evitó que las celebridades que siguen al presentador reaccionaran ante esta propuesta, tales como Roxana Castellanos, Maribel Guardia y Arleth Terán, quienes reconocieron el gran calibre de la protagonista de María Isabel.

Cabe señalar que, durante las últimas semanas, el nombre de Silvia Pinal, así como el de su familia han estado en el centro de la polémica, por su presentación en la obra de teatro, Caperucita, ¿Qué Onda Con Tu Abuelita?, principalmente porque la diva ha sido vista en mal estado de salud, llegando al punto de aparecer casi sin conocimiento en las ruedas de prensa de la puesta en escena, hecho que habría indignado a cientos de mexicanos, quienes aseguraron que, a sus 90 años, lo mejor para ella sería irse a descansar y a disfrutar de su gran fortuna.

Fuentes: Instagram @juanjoseorigel