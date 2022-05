Tras ser vetado en Televisa, Eugenio Derbez publica FOTO inédita de Carmen Salinas

Los Ángeles, Estados Unidos.- La mañana de este jueves, 19 de mayo, Eugenio Derbez confirmó ante los micrófonos de W Radio, en el programa de Martha Debayle, que había sido vetado de Televisa por las críticas que había lanzado contra la construcción del Tren Maya, proyecto de la administración del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mismo que ha sido señalado por diversos grupos ecologistas debido a los graves daños que ocasionaría en la zona del sur del país.

Fue precisamente un día antes de estos hechos, cuando el comediante de XH Derbez y Familia P. Luche compartió algunas fotografías del elenco de su próxima película, The Valet, misma producción en la que colaboró la ya fallecida actriz, Carmen Salinas, quien no faltó en las imágenes compartidas por el actor de talla internacional y, como era de esperarse, este hecho no pasó por desapercibido para sus seguidores, quienes se sintieron conmovidos tras verla viva, nuevamente.

De hecho, la presentación del promocional de esta película causó gran revuelo entre los medios de comunicación, ya que, se desconocía la actriz aparecería nuevamente en pantallas, debido a que se estimaba que la última producción en la que se le vería viva era en la telenovela, Mi fortuna es amarte, donde daba vida a 'Doña Magos', papel que posteriormente fue interpretado por la celebridad de Danzón, Elena Rojo.

Como muchos sabrán, la productora de Aventurera perdió la vida el 29 de diciembre del 2021, a la edad de los 82 años, después de que desarrollara un derrame cerebral, el cual la llevó a estar en coma durante un mes. Fue su hija quien anunció que tomó la decisión de desconectarla debido a que los doctores le revelaron que permanecer así únicamente le causaría sufrimiento a la actriz. Su pérdida fue llorada por varios famosos incluido el mismo Eugenio Derbez, Jorge Salinas y Dulce María.

Fuentes: Instagram @ederbez