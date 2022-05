Bomba en TV Azteca: Bárbara de Regil confiesa que este poderoso hombre es papá de su hija Mar Alexa

Ciudad de México.- Luego de años de polémica y confesar lo duro que fue para ella sacar adelante sola a una recién nacida, la famosa actriz Bárbara de Regil por fin rompió el silencio y confesó a sus millones de seguidores de las redes sociales quién es el padre de su hija Mar Alexa de Regil.

Como se sabe, la protagonista de series como Rosario Tijeras y Parientes a la fuerza se convirtió en mamá primeriza cuando apenas era una adolescente de 17 años, sin embargo, la noticia de que estaba embarazada le llegó a los 16 y presuntamente el papá de la niña no quiso hacerse responsable.

En una entrevista exclusiva con Gustavo Adolfo Infante para el programa El minuto que cambió mi destino, la actriz mexicana confesó cómo fue esta dura etapa de su vida ya que abandonó la escuela y se puso a trabajar para poder sacar adelante a la pequeña, ya que su padre no le quiso dar ni un solo peso.

Gracias mamá... me dejó la responsabilidad entera, me apoyaba para ir a trabajar pero para fiestas no 'no, no puedo' y fueron tantas peleas, pero hoy en día se lo agradezco, mis amigos estaban saliendo y yo amamantando".