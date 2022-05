Entre lágrimas, Sylvia Pasquel confirma enfermedad de Silvia Pinal y hace desgarradora súplica

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras confirmarse la lamentable noticia de que la primera actriz Silvia Pinal no volverá al teatro, donde hizo su esperado regreso en la puesta en escena Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!, su hija Sylvia Pasquel hace desgarradora súplica en una emotiva entrevista, confiesa cuál fue la enfermedad que tenía mal a su madre emocionalmente y responde a críticas de los que acusaron a su familia de arriesgar la salud de la diva mexicana para participar en la obra.

Como se recordará, luego de que 'La Pinal' apareciera en escena con un frágil estado de salud e incluso tuviera que abandonar el teatro en el estreno a prensa por problemas estomacales y de la presión, esta semana se confirmó que la polémica puesta en escena fue cancelada luego de apenas 10 días de temporada. El productor, Iván Cochegrus, también se vio envuelto en tremendo escándalo luego de que se filtraran varios audios donde despotricaba contra Norma Lazareno, Sylvia y Mary Paz Banquells.

Tras confirmarse que la obra llegó a su fin, la hija de doña Silvia Pinal, Sylvia Pasquel, salió en defensa de su madre en entrevista con Sale el Sol y no pudo evitar romper en llanto al exigir respeto para la actriz. También dejó en claro los verdaderos motivos por los cuales Silvia participó, afirmando que fue por voluntad propia; sin embargo, decidieron que ella ya no participe por tantos ataques, los cuales afirmó no le parecían nada correctos para una artista con la trayectoria de su madre.

Claro que la conozco, la amo, la apapacho, la veo... mira, se me rayan los ojos de lágrimas de verla lo contenta y lo reanimada que está, entonces es su vida. Si este no es el momento de que ella esté en teatro porque tanta crítica y tanto hate, entonces tampoco lo quiero para mi mamá ¿verdad?", explicó Pasquel.

Además, Pasquel contó que fue el productor de la obra, Iván Cochegrus quién ayudó a la matriarca de la Dinastía Pinal a encontrar un doctor que la ayudara con sus problemas de salud, mismos que lograron mejorar con el paso de los días. Como se recordará, en un inicio circularon impactantes fotos y videos de Silvia en silla de ruedas, algo ausente y sin poder sostener correctamente la cabeza. Silvia afirma que esto cambió, pues padecía una dura enfermedad antes de regresar al teatro: la depresión.

Iván trajo a este médico a mi familia y la verdad le ha hecho un gran bien a mi mamá, porque sí, mi mamá estaba muy deprimida y ahora la ves bien, ya su cuerpo erguido, su cabeza sosteniéndose perfectamente bien, sin tenerla colgada, ya mueve los brazos, las piernas", dijo.

Debido a que la principal crítica que le hicieron usuarios a la familia fue que la actriz debería estar "descansando" en vez de trabajando a los 91 años de edad, Pasquel respondió que si a ella todavía le quedaba esa energía, no entiende porqué alguien querría privarla de poder cumplir su deseo.

La crítica de la gente es 'su mamá ya debería estar en su casa sentada descansando', ¿por qué?, si ella siempre ha sido una pila, todo el mundo siempre le dice que ¡qué energía!, ¡qué vitalidad!, pues ¿qué esperan?, el que tenga 91 años no quiere decir que se le haya acabado la batería, ¿qué tiene de malo que una persona siga teniendo la energía y el gusto y la inquietud de seguir trabajando y haciendo cosas? Dentro de sus capacidades, pero ¿por qué privarle la posibilidad de seguir con la pila prendida?".

Por último, Pasquel envió una fuerte súplica a las personas que tienen adultos mayores en su familia, pidiendo que no se les abandone y no dejen que les pasen los días sentados viendo la televisión: "Acérquense a su gente mayor, no la dejen sentada viendo la televisión, no la abandonen en ningún lado, son personas que todavía tienen muchas ganas".

