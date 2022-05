Escándalo: Actriz de Televisa filtra impactante secreto que Vicente Fernández se llevó a la tumba

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una controversial exvedette mexicana, quien estuvo por años trabajando en Televisa, televisora de donde fue vetada por supuestas órdenes de un ejecutivo y acabó con el rostro desfigurado, deja en shock al revelar el supuesto secreto que el intérprete mexicano Vicente Fernández se habría llevado a la tumba. Cabe recordar que él falleció en 12 de diciembre del 2021 tras complicaciones de salud.

Se trata de Merle Uribe, quien se pronunció sobre lo que se ha mostrado en Televisa durante la segunda temporada de la bioserie de Vicente Fernández titulada El último rey: El hijo del pueblo, la cual está basada en la biografía no autorizada de 'Chente', escrita por la periodista argentina Olga Wornat. Una de las polémicas que más ha destacado fue la controversia de Rodrigo Fernández, hijo que presuntamente habría tenido el cantante en una relación extramarital con la actriz Patricia Rivera.

Patricia Rivera

En entrevista con el programa De Primera Mano, y ante la pregunta directa del periodista Gustavo Adolfo Infante sobre cuánto dinero le dio Vicente a Patricia Rivera para que desapareciera de su vida, la artista inmediatamente dijo la cantidad que hasta el momento permanecía un secreto para el público: "4 millones de dólares para que ya no hablara", dijo, confesando que fue el mismo intérprete quien le dio esta información.

Sí, porque nosotros seguimos teniendo relación, incluso por teléfono y todo. Ahora, después de la época en la que yo anduve, '80-'81, yo todavía me fui de gira después de que tuve a mis hijos, me imagino que supo que me había divorciado y me habló para una gira en Estados Unidos (...) y después todavía en el '86 hice una película con él".

De la misma manera, Uribe confesó que también en esa época tuvo algo más que una amistad con el patriarca de la Dinastía Fernández, sin embargo, esta se detuvo cuando Rivera presuntamente le dijo que estaba esperando un hijo suyo. La exvedette contó que desde ese momento solo tuvieron comunicación por teléfono, pero no encuentros íntimos.

No... bueno, pues un poquito, pero a raíz de ahí pues ya entró Paty y como le dijo que iba a tener un hijo bueno pues ya, ahí si..., o sea, seguimos hablando por teléfono, pero ya no de esa manera".

Vicente Fernández y Merle Uribe

Al respecto de lo que dijo Vicente cuando se enteró que iba a ser padre fuera de su longevo matrimonio con su ahora viuda doña Cuquita Abarca, Uribe contó:

Estaba muy sentido, primero porque le había ensartado un hijo, y segundo porque el muchacho a los 18 años fue y lo demandó a Vicente, casi le estaban embargando el rancho, entonces eso no se hace. Y ahí fue cuando Vicente dijo: 'no te vuelvas a meter con mi familia, toma estos 4 millones de dólares y se acabó'".

Aunque desconoce si firmaron algún documento, ella comentó que cree que sí porque nunca se supo nada más de Rivera. Finalmente, sobre la veracidad de la prueba de ADN que el 'Charro de Huentitán' le hizo a Rodrigo Fernández para comprobar que realmente era su hijo, Merle solo dijo: "No lo sé, eso lo vi en la tele, no lo sé yo pero Vicente decía que se parecía a todos sus amigos menos a él (...) yo lo oí pero nunca supe, él realmente lo decía, en algunos medios lo dijo que no se parecía en nada a la familia".

Sobre si no siente que ella en algún momento ha lastimado a la familia contando la historia, expresó: "No lo creo porque yo sé que la señora 'Cuquita' lo sabía. La familia lo sabía, Vicente iba con nosotros a los palenques... ¿tú crees que no sabía? No creo que haya sido novedad para ellos... Pero bueno, habrá gente que sí lastimé a la familia pero nunca lo hice con el afán de lastimarlos y nunca hablaría como se habla en esa telenovela de Vicente", concluyó.

