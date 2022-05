Escándalo en TV Azteca: Polémico conductor intenta quitarse la vida tras 61 denuncias por abuso

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hijo del diplomático, catedrático y exconductor de TV Azteca Andrés Roemer revela que su padre intentó quitarse la vida en Israel, país en el que está luego de que en México se interpusieran 61 denuncias de abuso en su contra por parte de varias mujeres. Roemer cuenta además con cinco órdenes de aprehensión y cinco solicitudes de extradición por parte de la Fiscalía de la CDMX.

Roemer, ha sido acusado de violación, acoso sexual y agresión sexual por decenas de mujeres, según el archivo que se ha encargado de recopilar la organización Periodistas Unidas Mexicanas (PUM). Las presuntas víctimas afirman haber sido acosadas o abusadas por el también escritor bajo el mismo modus operandi: afirman que las invitaba a reunirse con él bajo el motivo de ofrecerles un trabajo o amenazarlas con ser despedidas de TV Azteca, donde él conducía el programa De cabeza con Andrés Roemer, el cual era transmitido por ADN 40 y fue sacado del aire en marzo del 2021.

Roemer también Roemer fue cofundador y curador honorario, junto al dueño de TV Azteca Ricardo Salinas Pliego del proyecto La Ciudad de las Ideas, el cual señalan habría usado presuntamente para acosar a varias de las mujeres. Han hecho públicas sus denuncias mujeres de todo tipo de empleos: una bailarina, una actriz, comunicadoras, emprendedoras y de figuras públicas resalta la actriz y exreina de belleza Martha Cristiana, entre otras.

Ahora, Alejandro Roemer, hijo del diplomático mexicano, reveló que su padre intentó quitarse la vida al no soportar este momento tan complicado en su vida debido a los graves problemas legales que atraviesa. En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Imagen TV, Alejandro comentó que tardó 14 meses en poder confesarlo públicamente y que buscan probar que su padre es inocente antes de que llegue a México, pues insiste en que las acusaciones son falsas.

Está en un lugar complicado emocionalmente. Creo que no es noticia, que no es un secreto de Estado, que intentó quitarse la vida, lo cual ha sido muy difícil obviamente para él y para toda la familia y, por eso, es importante que saquemos la verdad a la luz y por eso estamos aquí", dijo Alejandro.

Y agregó: "Nosotros no queremos que algo tan sensible, como lo son estas acusaciones, se discutan y que el foro, el juez y parte sean los medios de comunicación y la opinión pública que, en gran parte, han sido los que han llevado tendenciosamente este caso".

Además, el hijo del catedrático comentó que han intentado acudir a diversas instancias legales para probar la supuesta inocencia de su padre pero no han podido, aunque asegura que no hay pruebas "contundentes" en su contra, afirmando que el conductor "no estaba en México" durante el tiempo que se le señaló en algunas, denunciando que "no hay garantías democráticas básicas en México".

El hijo del académico comentó: "Lo que estamos diciendo es que no existen pruebas y que lo que han hecho es evitar e impedirnos presentar las nuestras, presentar las pruebas como boletos de avión, como que consulten con el Instituto Nacional de Migración, cosas tan básicas que, en cualquier Estado de Derecho, en cualquier país con garantías democráticas básicas bastarían para suspender una orden de aprehensión".

También reveló que Roemer sí volverá a México siempre y cuando haya "condiciones de un juicio justo", aunque señala que ve este panorama complicado ya que afirma que autoridades mexicanas presuntamente le armaron un caso "prematuramente". Cabe recordar que el conductor reapareció el pasado 10 de mayo en redes sociales para acusar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) de supuesta fabricación de delitos.

En el video, el catedrático explicó que de las cuatro carpetas de investigación que hay en su contra, solo tuvo acceso a la de una denunciante, Montserrat Ortiz, insistiendo que él no estaba en México al momento de los hechos y afirmó que todas las órdenes de aprehensión en su contra son "con información falsa".

Me encontraba en Dallas con mi familia para una operación médica de mi hijo Alejandro. Aquí están las pruebas: mi pasaporte sellado, mi boleto de avión y los de mi familia; la reservación del hotel y el testimonio del doctor. Yo no estaba ahí y jamás abusé de ella, ni la violé", dijo.

Fuente: Twitter @CiroGomezL y @RuidoEnLaRed