Eugenio Derbez no se queda callado y humilla al dueño de Televisa: "Te mando lo que me sobra"

Ciudad de México.- En un giro de acontecimientos, Eugenio Derbez humilló al dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, después de que éste destapara que el comediante no había sido vetado de La Fábrica de los Sueños, sino que el actor de CODA estaría molesto con la empresa que le dio fama porque no le querían 'obsequiar' los derechos de La Familia P. Luche.

Como era de esperarse, las declaraciones hechas por el magnate, la tarde este viernes, 20 de mayo, llegaron hasta los ojos de Derbez, después de que se viralizaran gracias a sus seguidores de Twitter, por lo que el actor de Bajo la misma estrella y No se aceptan devoluciones, se le fue con a la yugular a Azcárraga Jean y lo humilló en la misma red social, donde éste habría sido exhibido horas antes.

Neta @eazcarraga antes de decir que no estoy vetado, mejor tú 'regúúúntame a mí', caon. Además tienes mi número, ¿para qué responderme públicamente? ¡Ya nos exhibiste! ¿Por qué no eres un directivo normal? Pero te tengo buena una noticia mi querido Emilio. Acabo de firmar contrato con VIX, ya estamos trabajando en la misma empresa y chutando para el mismo lado, así que ¡Córtale mi chavo! (...) Ah y 'te mando: todo, todo, todo, lo que me sobra'", sentenció Eugenio Derbez