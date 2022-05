¿Lo saca del clóset? Chapoy habla de más y exhibe íntimo secreto de Bisogno en 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La titular de Ventaneando, Pati Chapoy, de nueva cuenta no se quedó callada y exhibió un íntimo secreto del conductor Daniel Bisogno en plena transmisión del programa de espectáculos. La periodista de TV Azteca decidió responder a la polémica en la que se involucró 'El Muñe' con una expareja, revelando que estuvieron a punto de agrandar su relación luego de que su ex lo negara públicamente. ¿Lo sacó del clóset?

No, sino que Pati decidió romper el silencio sobre la controversia entre Bisogno y la integrante de OV7, Mariana Ochoa, con quien el presentador sostuvo un breve romance de ocho meses hace ya 14 años; sin embargo, la cantante dejó en shock a Daniel al revelar en el programa matutino Sale el Sol, donde antes trabajaba, que se arrepentía de haber tenido un romance con él.

Esto enfureció a Bisogno, quien la llamó "malagradecida" al aire y empezó a ventilar las parejas que ha tenido Mariana en el pasado, quienes aseguró le han salido mal: "No me tiene nada contento. Lo peor que puede existir en el mundo es ser mal agradecido, eso es lo que no se puede ser en la vida y eso es terrible (...) Si sacamos la lista de novios y cómo le han salido, incluido el papá de sus hijos, ¿verdad?, pero será otra idea", dijo Bisogno.

Aunque en ese momento no quiso revelar porqué estaba tan molesto con la cantante, Pedro Sola comentó que fue porque Mariana "lo negó" y dijo "cosas desagradables" de su relación en una sección de Sale el Sol. Sin embargo, ahora Pati Chapoy ventaneó a Bisogno y a la también actriz porque reveló que la expareja ¡pudo haber tenido un hijo juntos!

Además la pasó bien con Daniel, yo la voy a ventanear, porque un día llegaste muy preocupado, diciéndome que Mariana te había dicho que posiblemente estaba embarazada", dijo Pati Chapoy, dejando con la boca abierta a Bisogno, quien solo podía decir: "¡qué pena!, ¡cómo puede ser eso!".

Chapoy continuó exhibiendo al polémico conductor, recordándole que acudió con ella muy preocupado: "¡Claro!, si tu llegaste aquí muy preocupado, conmigo". Por su parte, Pedrito cuestionó sorprendido si en la relación "hubo de todo", por lo que Paty afirmó: "claro que hubo de todo", sorprendiendo aún más a todos. Finalmente, la historia no culminó en un hijo juntos.

Obviamente se hizo la prueba, y resultó que no estaba embarazada de Daniel", dijo Pati.

Cabe señalar que luego de estos comentarios, Mariana fue cuestionada sobre si era cierto que renegó de Daniel y ella respondió que de ninguna manera, afirmando que alguien "lo inventó". Incluso, la exOV7 le mandó un beso a Bisogno.

Alguien se lo inventó, él lo sabe, lo quiero mucho, le mando un besote".

Como se recordará, luego de sostener un romance en el 2007, el conductor empezó una relación con la actriz Fran Meric, actual esposa del exacadémico Raúl Sanvodal. Aunque ambos habían declarado que terminaron el amorío de manera cordial y en buenos términos, las últimas declaraciones de ambos han llamado la atención del público. Esta noticia incluso sorprendió a más de uno debido a que se han filtrado fotografías de Daniel con otros hombres y se dice que tiene un romance de varios años con un joven mucho menor que él.

Fuente: Agencia México e Instagram @ventaneandouno, @bisognodaniel y @soymarianaochoa