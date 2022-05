Luto en la televisión: Querido actor fallece en su propia casa; deja helados su causa de muerte

Comparta este artículo

Seattle, Estados Unidos.- Un querido actor, reconocido por su participación en importantes series de televisión como los dramas The West Wing y ER, falleció en su casa la madrugada del 16 de mayo, según confirmó su esposa Mary Fields a su agente desde hace muchos, Mitchell K. Stubbs. El histrión llevaba un tiempo con su salud en decadencia, por lo que su lamentable deceso llegó a los 75 años de edad.

Se trata de John Aylward, quien destacó por su papel como 'Barry Goodwin' en The West Wing y el doctor 'Donald Anspaugh' en la serie ER (Urgencias), producción ambientada en una sala de emergencias de un hospital en Chicago. El histrión apareció en alrededor de 70 capítulos durante las 15 temporadas de esta exitosa serie producida por NBC. También participó en películas como Armageddon, Water for Elephants, A Million Ways to Die in the West y The Way Back, esta última siendo de sus últimos proyectos y la cual se estrenó en 2020.

Estaba impactado. Era un maravilloso actor y ser humano fenomenal. Era un cliente de ensueño, un amigo y una persona de ensueño", declaró su agente al portal Deadline.

Otros de sus proyectos en televisión incluyen The Others, 3rd Rock from the Sun, Ally McBeal, The X-Files, Everwood, The Practice, Judging Amy, Boston Legal, Alias, Without a Trace, Brothers & Sisters, Shameless y Yellowstone. Su última aparición en televisión fue en Briarpatch, hace dos años.

El reconocido actor comenzó su carrera en los años 70 en su natal Seattle y comenzó como actor de teatro hasta 1990, cuando incursionó en la televisión y luego en el cine. De acuerdo con su esposa, el actor murió en su residencia ubicada en Seattle, Washington de causas naturales, aunque no se dieron detalles sobre lo que llevó a que falleciera. Así anunció su deceso su agente en Twitter, provocando que muchos enviaran sus condolencias.

Recibí una devastadora llamada de Mary Fields, esposa de John Aylward. Ese amable hombre y extraordinario actor nos ha dejado. Estoy muy agradecido de haberte conocido y trabajado contigo señor. DEP (Descanse en paz)", publicó.

Algunos actores que trabajaron con él en ER como Noah Wyle y Eriq La Salle le rindieron tributo al fallecido actor en Instagram, comentando en la cuenta de un fanático que había publicado sobre su muerte. Conmovidos, le dieron el último adiós con conmovedoras palabras: "John era un increíble actor, un caballero y un amigo maravilloso. Se le extrañará", escribió Wyle.

Era un verdadero acto de clase. Un increíble y gentil espíritu que siempre era cortés y una alegría para trabajar. Un humano muy talentoso", mencionó La Salle.

