Luto en Televisa: Tras romper en llanto, conductora estremece con su último deseo antes de morir

Ciudad de México.- Una querida conductora de Televisa, quien es de las comunicadoras más respetadas en todo México por su preparación y gran capacidad periodística, deja en shock a todos con una inesperada confesión: revela que hay un deseo que no ha podido cumplir y solo lo podrá concretar cuando le llegue la muerte, aterrando a las demás conductoras en el programa y provocando polémica.

Se trata de Paola Rojas, quien lleva 16 años trabajando en las filas de San Ángel en noticieros y en el programa de Unicable Netas Divinas, emisión donde hizo la fuerte confesión pues ese foro ha sido testigo de muchas lágrimas que ha derramado por diversos problemas personales, entre ellos el que fue más fuerte de superar: el escándalo de infidelidad de su expareja y padre de sus hijos, el exfutbolista Luis Roberto Alves, mejor conocido como 'Zague'.

Como se recordará, la admirada periodista y conductora ha relatado antes los crueles ataques que sufrió en el 2018 cuando se filtró un video íntimo del padre de sus hijos, el cual este le mandó a otra mujer, dejando al descubierto el doloroso engaño del deportista a Rojas. A inicios de 2019 se concretó el divorcio y ella se quedó con la custodia de sus dos hijos, nacidos en el 2011, sin embargo, lo más duro fue superar esa grave violación a su privacidad, ya que se vio expuesta al odio que abunda en redes sociales.

Tras superar todas estas dificultades con optimismo y fortaleza, ahora la conductora deja en shock por lo que confesó en el programa de este miércoles 18 de mayo. Paola fue cuestionada al aire sobre cuál es su mayor deseo, el cual hasta ahora en sus 45 años no ha podido cumplir. Tras mucho análisis e introspección, la periodista dejó a todos con la boca abierta al pronunciar su inesperada respuesta, pues habló de un tema que es tabú para muchos pues resulta aterrador considerarlo como algo real: la muerte.

Paola comentó que solo podrá cumplir su mayor deseo cuando haya pasado a mejor vida, pues quisiera saber qué hay después de la muerte. La periodista aseguró que su curiosidad es lo que le ha sembrado esta impactante duda, la última y la cual se llevaría hasta la tumba.

¿El mayor deseo? Hay algo que quiero saber pero solo lo sabré hasta que me muera. Quiero saber qué hay después de la muerte, mi curiosidad es inmensa", dijo en plena transmisión de 'Netas Divinas'.

"Ay qué miedo, a mí me da miedo", dijo Galilea Montijo muy asustada y a la vez sorprendida ante las declaraciones de su colega. Natalia Téllez, por su parte, coincidió con la tapatía pues mencionó: "A mí me da miedo". Paola reiteró que a ella le fascina vivir, pero sí ha pensado en la muerte y reveló que una vez que eso suceda, ya no podrá seguirlo haciendo pero al menos sabrá qué más hay.

No... a mí me gusta muchísimo vivir, mucho, aprovecho cada minuto y por eso tenía un tema con la muerte. Me di cuenta de que mi curiosidad es tan grande que bueno, cuando me muera no podré seguir disfrutando de la vida que me gusta tanto pero al fin sabré qué sigue".

Fuente: Canal de YouTube de Unicable e Instagram @paolarojas