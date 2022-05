Maribel Guardia sacude a Televisa después de revelar uno de sus secretos mejor guardados

Ciudad de México.- El próximo 29 de mayo, Maribel Guardia cumplirá 63 años, por lo que ya se está preparando para recibir esta fecha tan importante. Debido a ello, las cámaras de Televisa espectáculos la buscaron para cuestionarla sobre uno de los secretos que más curiosidad levanta entre sus seguidores.

Y es que, después de su larga trayectoria en La Fábrica de los Sueños, la expareja de Joan Sebastian ha sabido posicionarse como una de las actrices y modelos más atractivas que ha cruzado por los pasillos de San Ángel, por lo que tanto hombres como mujeres se han preguntado ¿cuál el secreto de Maribel Guardia para tener una figura espectacular?

De acuerdo con las declaraciones que la actriz de Corona de Lágrimas, Serafín y Niña de mi corazón brindó, no es el ejercicio lo que la mantiene en tan buen estado, hecho que sin duda pudo haber sorprendido a más de uno. Lo cierto es que la también cantante se conserve tan bien gracias al cuidado interior, como lo es el de su mente y el de su alma.

Trato de ser feliz. Hago ejercicio ahí de vez en cuando, hago muy poquito porque ahorita no tengo tiempo de hacerlo, entonces luego hago nada más 7 minutos (de actividad física) ¡Así de vagabunda soy! Y no s��, trato de sonreír, yo me levantó, me santiguo y le doy gracias a Dios", declaró la actriz