Tragedia en la música: Tras perder 10 kilos y acabar en silla de ruedas, Chyno Miranda reaparece

Ciudad de México.- El querido reggaetonero Chyno Miranda, quien se volvió famoso luego de formar parte del dúo Chyno y Nacho, ha vivido un verdadero calvario en los últimos años debido a sus diversas dificultades de salud que presuntamente lo han tenido al borde de la muerte y lo han hecho perder casi 10 kilos.

Como se sabe, el artista originario de La Guaira, Venezuela, padece una enfermedad incurable pues hace un par de años los médicos lo diagnosticaron con neuropatía periférica y a esto se le sumó una encefalitis, lo cual ha complicado aún más la situación.

El intérprete de éxitos como Mi niña bonita contrajo Covid-19 durante el pasado 2020 y este virus le hizo que se le desencadenaran las dos enfermedades antes mencionadas, lo cual hizo que llegara al punto de no poder caminar.

Empecé a sentir molestias en los dedos de los pies, luego un hormigueo y luego empecé a sentir entumecimiento y dolores fuertes en mis piernas... Imagínate, en una cama, sin caminar; lo primero que pensé fue se me acabó mi carrera artística", contó en una ocasión.

Semanas atrás el entrenador Juan Manuel Cortés, quien presuntamente fue un gran amigo del cantante, se entrevistó con el programa Chisme no Like de Elisa Beristain y Javier Ceriani para dar detalles sobre la salud de Chyno y dejó en shock al confesar la pesadilla que vive.

Debido a que han habido muchas especulaciones en torno a la salud de Miranda e incluso en una ocasión hasta lo dieron por muerto, el venezolano ya reapareció en las redes sociales y compartió un fuerte mensaje a sus millones de admiradores y fans.

Aunque se creyó que el cantante estaba hospitalizado, hace algunas horas difundió un video en el que aparece con una gran sonrisa y sin ropa de hospital: "¡Hey gente, por acá Chyno Miranda! Un abrazo desde Caracas, Venezuela. Los quiero mucho, ¿ok? Estoy acá, en plena recuperación". Chyno Miranda reaparece tras ser hospitalizado/ Fuente: TVNotas

¿Cuál fue la razón de su reaparición? Chyno volvió a las redes para invitar a todos sus seguidores a que no se pierdan el concierto La Escala que están organizando varios amigos artistas para generar fondos económicos para apoyarlo pues tiene meses sin poder trabajar debido a obvias razones.

Gracias a todos mis amigos y colegas por el concierto en La Escala este próximo 8 de junio. No pueden faltar... Mi gente los espero, bueno ‘los espero’ no porque no, voy a estar ahí de corazón. Les mando un fuerte abrazo ¡los quiero!", dijo el exesposo de Natasha Araos de quien se divorció el pasado 2021.