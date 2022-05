Tras 11 años juntos, Mauricio Islas expone a su pareja y revela cómo es su relación en realidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de pasar alrededor de 11 años juntos, el exgalán de Televisa, Mauricio Islas, rompió el silencio y expuso cómo era su relación junto a Paloma Quezada, ésta última no se quedó atrás y le respondió a través de su cuenta oficial en Instagram. Tras ello, la pareja despertó diversas opiniones, no solo entre sus seguidores, sino también en la farándula de TV Azteca, empresa en la que actualmente trabaja el actor.

Sí bien, el histrión de El Manantial y Amor Real, es recordado por su polémica relación con la hija del 'Puma', Génesis, escándalo del año 2004. Lo cierto es que después de aquel tras pie, la celebridad logró recuperarse y se dio una nueva oportunidad en el amor con Paloma Quezada, a quien conoció en Estados Unidos, en el 2009, esto según información que Islas proporcionó para el medio TV y Novelas, donde recordó que su primer contacto con la madre de sus dos hijos menores, lo tuvo cuando estaba intentando crear una empresa de management y aunque al principio solo fueron amigos, después se convirtieron en novios.

A partir de entonces, la pareja se convirtió en una de las más sólidas en el espectáculo e incluso se puede ver al actor de Destino, Las Bravo y Perseguidos, compartir momentos divertidos junto a Quezada, por medio de videos que publica en su cuenta de Instagram, donde se les ve hacer varios sketches. El clip más reciente es el que Islas publicó este viernes, 20 de mayo, en el que se le ve cargar a su esposa como si fuera una especie de acordeón, hecho que provocó las risas de Jimena La Choco Pérez y Sheyla, quienes no pudieron evitar compartir algunos emojis divertidos, en la sección de comentarios.

Pero más allá de las risas, Mauricio Islas aprovechó el momento para dedicarle un tierno mensaje a su esposa, en el que hablaba sobre su relación y lo agradecido que se siente de compartir su vida con ella: "Y que sacamos el acordeón. No hay nada mejor en la vida que estar con alguien que comparte desde tus locuras, hasta tus secretos. Gracias Paloma Quezada por ser mi cómplice. Te amo".

Mauricio Islas baila con Paloma Quezada

Esta publicación no pasó por desapercibida para Paloma, quien no dudó en corresponder todo el amor que Islas le envió, reconociendo que él es la persona con la que más se divierte en el mundo, resaltando así la gran química que existe entre los dos: "Te amo, eres la persona con al que más me divierto",declaró y, para enfatizar la seriedad de estas palabras, Quezada añadió algunos emojis enamorados.

Fuentes: Instagram @mauricioislas, MDZ