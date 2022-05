Tras dejar Televisa y cancelar boda, Irina Baeva se va de fiesta con hombre que no es Gabriel Soto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La controversial actriz rusa Irina Baeva nuevamente se encuentra en el 'ojo del huracán' pues luego de confesar que su boda fue cancelada, hace algunas horas apareció con un misterioso hombre en un importante evento en el que no estuvo acompañada por su prometido Gabriel Soto.

Como se sabe, hace unos días la también modelo de 30 años confirmó frente a la prensa que su enlace matrimonial con el galán de Televisa se tenía programado para celebrarse el pasado sábado 14 de mayo, sin embargo, ambos tomaron la decisión de que este se cancelara por fuertes motivos. ¿Se acabó el amor?

Frente a las cámaras y micrófono del matutino Hoy, la villana de melodramas como Amor Dividido y Soltero con hijas explicó que su familia no ha podido salir de Moscú debido al conflicto bélico que existe entre Rusia y Ucrania. Irina señaló que por el momento no hay vuelos directos a México y que volar por otros países le sale sumamente costoso, por lo cual no lo pueden pagar.

Estamos reprogramando porque sí se nos complicó un poco traer a mi familia y no queremos hacer una ceremonia tan importante para mí sin ellos. Por cuestiones de vuelos, porque sí pueden salir de Rusia, lo único es que antes había un vuelo directo de Moscú a Cancún, ahorita no lo hay", explicó.

No obstante, la pareja ha demostrado que se encuentran viviendo una gran etapa y es que después de culminar las grabaciones de su último proyecto en Televisa, ambos partieron para disfrutar de un espectacular viaje por Europa. En su reciente encuentro con la prensa, la actriz comentó que su crucero por las Islas Grecia fue parte de su preluna de miel, dejando claro que las vacaciones post boda serán aún más increíbles.

No obstante, hace algunas horas llamó la atención que Baeva apareció de lo más cariñosa y feliz con un hombre que no es Soto. Mediante sus historias y cuenta oficial de Instagram, la rusa presumió que estuvo en un evento acompañada por varios hombres.

Pero las imágenes que más llamaron la atención es donde aparece riendo a carcajadas y muy abrazada a Luis de la luz, un famoso fotógrafo mexicano de quien es gran amiga, pues incluso en sus posteos ya se comentan frases como "te quiero".

