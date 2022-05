Tras exhibir catálogo de Televisa y un veto, villana de novelas traiciona a 'Hoy' y llega a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una polémica villana de las telenovelas, quien fue vetada de Televisa y años después exhibió que el 'prosticatálogo' de actrices sí existía, dio un duro golpe al programa Hoy debido a que hace algunas horas reapareció en el matutino de la competencia Venga la Alegría dándoles una entrevista exclusiva.

Se trata de la actriz y cantante mexicana Alejandra Ávalos, quien en 2017 declaró a la prensa que los ejecutivos de San Ángel sí ofrecían a sus actrices a empresarios que tenían interés en invertir en la televisora y que luego de pasar una noche con estos hombres, a ellas les daban protagónicos, proyectos importantes o les pagaban grandes cantidades de dinero.

La también conductora inició su carrera en Televisa hace casi 40 años y fue conocida por aparecer en melodramas como Morir dos veces, La antorcha encendida, Soñadoras, Siempre te amaré, Apuesta por un amor, Que te perdone Dios, entre otros. No obstante, actualmente tiene más de 10 años sin hacer una novela.

Asimismo, por un tiempo permaneció alejada de esta televisora porque los ejecutivos no la querían contratar. Ávalos fue vetada durante 5 años por tratar de poner una pausa a la actuación para perseguir su carrera como cantante y lanzar un disco. En aquel entonces fue despedida del melodrama Lo blanco y lo negro.

Debido a todas las polémicas en las que ha estado metida, como su pleito con la familia del fallecido cantautor José José, Alejandra ya tiene meses sin visitar el foro del programa Hoy. Sin embargo, en este tiempo se ha logrado convertir en una de las celebridades consentidas del matutino de la competencia VLA en TV Azteca.

Hace algunas horas la intérprete de regional mexicano dio una entrevista exclusiva al programa conducido por Anette Cuburu y Cynthia Rodríguez para mostrarle todo su apoyo a Sasha Sökol en su demanda contra Luis de Llano. Como se sabe, la exintegrante de Timbiriche acusó al productor de haber abusado de ella al sostener una relación con ella cuando apenas era una niña.

Lo bueno de estos tiempos es que muchas mujeres dicen 'ahora lo voy a sanar porque ahora es el momento y tengo la valentía', eso es bien bonito, que la mujer se atreva a acabar con una situación que la lastimaba, eso lo aplaudo", expresó.

Ávalos resaltó que no importa si la víctima procede o no legalmente contra su agresor y dijo que lo interesante de la situación es alzar la voz y no volverse a quedar callada ante ninguna situación de abuso.

Fuente: Instagram @vengalaalegriatva, YouTube Programa Hoy e Infobae