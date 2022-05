Conductor de 'VLA' estalla contra sus fans y causa shock en TV Azteca: "Nadie los quiere"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El día de ayer, viernes, 20 de mayo, un conductor de Venga la Alegría dio de qué hablar, después de que estallara en redes sociales, hecho que provocó varias reacciones entre los seguidores de esta celebridad, quien horas más tarde se retractaría de las palabras que había dicho, argumentando que todo se trataba de una mera reflexión.

Se trata de William Valdés, presentador de la competencia directa de Hoy, quien el pasado mes de abril también dio de qué hablar cuando estalló a través de su canal de YouTube, momento en que explotó por una serie de rumores que lo involucraron en una aplicación de ligue para personas de la comunidad LGBT+. En aquel entonces arremetió en contra de la prensa por exponer temas que, a su parecer, no le importan a nadie más que a él.

Por otro lado, el pasado viernes, 20 de mayo, la celebridad volvió a dar de qué hablar cuando tachó a los usuarios de redes sociales como personas que solamente buscan llamar la atención, asegurando que únicamente se alimentan del odio. Este hecho provocó la reacción de sus seguidores, quienes comenzaron a llenarlo de mensajes en los que intentaban tranquilizar al famoso y explicarle que no toda la gente en Internet es así.

Llegué a la conclusión que las redes (sociales) se hicieron para todas aquellas personas en su vida no han hecho nada y no tienen los huev...s de venir a tirar 'hate' (odio) porque no tienen atención en su casa y nadie los quiere", declaró Valdés

Derivado a la reacción de sus seguidores, minutos después, William Valdés lanzó un nuevo tuit en el que aclaró que no estaba molesto hacía las personas que expresan su odio en las redes sociales, sino más bien se trataba de una especie de reflexión que quería compartir con sus seguidores: "A ver mi tweet anterior lo pensé No estoy enganchado con el 'hate', no estoy molesto. Nadie me dijo nada. Ya relax, es una reflexión".

Por su parte, sus fans expresaron el gran afecto que sienten por el famoso y le recomendaron que evitara leer los comentarios negativos de las personas, mismos que siempre existirán en las redes sociales, mientras que otros argumentaron que era libre de expresar cómo se siente ante ciertos temas y no debía dar ningún tipo de explicación.

